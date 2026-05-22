Le 22e Festival des Fruits du Sud du Vietnam - 2026

Le 22 mai, dans la mégapole du Sud, la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên a officiellement organisé la conférence de presse annonçant le programme de la 22 e édition du Festival des fruits du Sud du Vietnam. Placé sous le thème "Le son de la terre alluviale - le flux des racines - la perpétuation de la culture", cet événement ouvrira ses portes le 31 mai dans la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên.

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Organisé conjointement par la Société par actions de tourisme et de culture de Suôi Tiên et d’autres unités connexes d'Hô Chi Minh-Ville, ce festival est l'un des événements majeurs culturels et touristiques annuels incontournables de la ville. Il confirme ainsi son statut de destination estivale unique, un lieu de rencontre pour les meilleurs produits agricoles vietnamiens, contribuant à la diffusion des valeurs culturelles nationales et au développement des échanges internationaux.

Découvrez "Le delta du Mékong en une journée" au cœur de la ville

Le festival de cette année met l'accent sur la stratégie consistant à proposer une immersion totale dans le Delta du Mékong en une journée, bien plus complète qu'un simple voyage. Cet événement constitue une destination estivale unique, présentant non seulement le meilleur de l'agriculture vietnamienne, mais favorisant également les échanges culturels grâce à des espaces internationaux ouverts.

Le point d'orgue d'ouverture, le matin du 31 mai, sera le spectacle choral "Le son du fleuve alluvial". Ce spectacle vivant unique mêlera musique folklorique, opéra traditionnel du Sud du pays et hip-hop contemporain, avec la participation de la jeune artiste "Long Non La".

Pour apporter un souffle nouveau à cette 22e édition, les organisateurs proposent, pour la première fois, une série d'animations nocturnes. Les visiteurs pourront assister à un spectacle artistique sur une scène aquatique, agrémenté d'effets son et lumière modernes, explorer la féerique allée des fruits géants et apprécier une représentation théâtrale de la légende de "Son Tinh Thuy Tinh".

Bùi Thi Tô Trinh, directrice générale adjointe de la société par actions de tourisme et de culture Suôi Tiên, a indiqué qu'environ 300 à 400 hamacs seront mis à la disposition des visiteurs pour leur permettre de se reposer, et que d'autres seront ajoutés en fonction de la demande. Le festival des fruits mettra l'accent sur la qualité des fruits, alors les organisateurs ont visité des vergers dans les régions du Nam bô occidental, Nam bộ oriental et du Centre afin de sélectionner ceux qui fourniront les fruits aux visiteurs. Par ailleurs, Suôi Tiên a investi dans une série d'animations nocturnes, notamment une scène aquatique, des effets son et lumière, le spectacle "Son Tinh Thuy Tinh", un défilé de fruits, une allée géante illuminée bordée de fruits…

Célébration des produits agricoles et préservation du patrimoine culinaire

Dans le cadre du festival, le marché des fruits de spécialité demeure l'attraction principale, rassemblant des centaines de fruits et de produits agricoles de haute qualité provenant des "capitales fruitières" du pays et du système agricole de haute technologie de la Ferme Suôi Tiên. Ici, les visiteurs pourront découvrir le modèle d'agriculture urbaine écologique : balades à vélo, découverte des techniques de culture et cueillette de fruits dans les vergers…

Outre des installations d'envergure telles que l'œuvre d'art géante “ville de Phù Sa” ou l'espace culturel "Station de hamacs dans le Sud-Ouest", le point fort médiatique de cette édition sera le projet de collaboration exclusif entre Suôi Tiên et la marque culinaire d’OM Nuong.

Les organisateurs lanceront un plat traditionnel intitulé “Bœuf de feu du jardin du Sud - Vingt-six saisons de fruits du Sud“. Ce plat, composé de 26 fruits emblématiques du Sud, ambitionne d'établir un record vietnamien. Après le festival, il sera officiellement intégré aux cartes des restaurants afin de séduire un public plus jeune.

Plus qu'un simple événement agricole, le Festival des fruits du Sud 2026 sera aussi une plateforme d'échanges culturels et de diplomatie à grande échelle. Tout au long de cet été, d'importants événements se dérouleront sur place, notamment : la célébration de la clôture réussie du premier congrès de l'Union des organisations d'amitié (mandat 2026-2031) ; la Journée de la famille vietnamienne 2026 sur le thème "Vietnam vert" ; le Festival culturel et musical Vietnam - Japon et l'événement d'échange "TouchFes Summer 2026".

À cette occasion, Suôi Tiên lancera également une série d'offres promotionnelles : distribution gratuite de 2.000 billets d'entrée aux visiteurs portant un ao dài ou un ao bà ba traditionnels le jour de l'ouverture (le 31 mai) ; entrée gratuite pour les enfants à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance (1er juin) et une réduction de 50% sur les billets de train pour les étudiants méritants pendant les trois mois d'été.

Le 22e Festival des fruits du Sud devrait ainsi confirmer son statut d'offre touristique culturelle emblématique de Hô Chi Minh-Ville, contribuant à promouvoir activement l'image des produits agricoles et du peuple vietnamiens auprès des partenaires internationaux grâce à une approche créative et dynamique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN