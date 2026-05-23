Quang Tri : valoriser la mémoire de Truong Son par un tourisme innovant

Au Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dans la province de Quang Tri (Centre), le site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement" séduit les visiteurs par une immersion mêlant mémoire de guerre, nature préservée et technologies immersives. Il contribue à diversifier l’offre touristique locale et à valoriser la mémoire historique.

>> Agrotourisme : une activité en plein essor au Vietnam

>> Quang Tri mise sur la télévision et le cinéma pour promouvoir son tourisme

>> Treize animaux sauvages remis en liberté dans le Parc de Phong Nha-Ke Bàng

Photo : VNA/CVN

Le site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement", situé dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, province de Quang Tri (Centre), continue d’être une destination attractive pour les visiteurs nationaux et internationaux. En associant histoire, nature et technologies, ce site contribue à diversifier l’offre touristique locale et à valoriser la mémoire de la piste de Truong Son.

Située au kilomètre 12 de la route 20 Quyêt Thang, la Grotte du Commandement servait d’entrepôt général, de poste de commandement et de centre logistique stratégique pour le Commandement 559 pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains.

Longue de 150 m et large de 100 m, elle est organisée en sept niveaux fonctionnels. Elle servait au stockage des armes et des vivres, aux soins des blessés, aux communications et à la vie quotidienne des soldats en route vers le Sud.

Malgré d’intenses bombardements aériens, la grotte a été préservée et ses vestiges demeurent intacts. Pour valoriser ce site, la société T20 Quyêt Thang a développé un produit touristique mêlant visites sur place et expériences interactives.

Le point fort du parcours permet aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un chauffeur militaire de la piste Truong Son à bord d'un camion Zil-130, grâce à l'intégration de la technologie de réalité virtuelle 9D - VR360. C'est la première fois qu'une telle technologie est appliquée sur un site historique de guerre au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh Nhàn, une touriste venue de la province de Phu Tho, a partagé que cette expérience très vivante donne l'impression de conduire réellement au milieu des fumées de la guerre, permettant de mieux comprendre les difficultés des soldats.

Le parcours comprend également un espace d’exposition présentant des outils de déminage et d’ouverture de pistes, des armes, des équipements logistiques ainsi que des éclats de bombes retrouvés sur la route 20 Quyêt Thang. Par ailleurs, les abris et espaces fonctionnels intérieurs sont conservés presque dans leur état d’origine. Un escalier de 63 marches datant de la période de guerre permet d’accéder aux différents niveaux de la grotte.

Le directeur général adjoint de la société T20 Quyêt Thang, Trân Xuân Hop, a indiqué qu’après plus d’un an d’exploitation, le site a attiré des milliers de visiteurs, avec une forte affluence lors des périodes de fêtes du 30 avril et du 1er mai. L’objectif est de diversifier l’offre touristique tout en valorisant l’histoire locale.

Au-delà de l'aspect historique, le site s'inscrit dans l'espace écologique du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, caractérisé par une forêt primitive et des paysages préservés. Le développement de ce produit contribue à la protection de l'environnement à travers des activités contractuelles de protection des forêts confiés aux habitants locaux. Les services associés (hébergement, transport, restauration, souvenirs) permettent également de créer des emplois et d'améliorer les revenus de la communauté.

Le directeur du Comité de gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bàng, Pham Hông Thái, a souligné que ce circuit offre l’opportunité de découvrir les valeurs de ce patrimoine mondial tout en honorant le sacrifice des forces armées. À l’avenir, la province de Quang Tri prévoit de continuer à améliorer ses infrastructures et la qualité des services afin d’attirer davantage de visiteurs.

VNA/CVN