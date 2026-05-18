La presse américaine encense Phu Quôc, nouvelle perle touristique de l’Asie

Avec certaines des plus belles plages de la région, un écosystème hôtelier et de loisirs de classe mondiale ainsi que des infrastructures en plein essor, Phu Quôc redéfinit progressivement le concept d’"île touristique" en Asie. Récemment, le magazine de voyage de renom Travel and Tour World (TTW) a qualifié l’île de "témoignage éloquent de l’ambition du Vietnam de devenir un acteur majeur du tourisme régional et mondial".

Photo : Sun Group/CVN

Selon TTW, Phu Quôc s’impose désormais comme "l’une des destinations les plus recherchées d’Asie du Sud-Est" grâce à une combinaison rare entre nature préservée et infrastructures touristiques modernes. Avec ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux turquoise et ses complexes hôteliers et de loisirs haut de gamme, l’île attire un nombre croissant de visiteurs internationaux à la recherche d’expériences mêlant luxe et authenticité locale.

L’un des principaux moteurs de cette forte croissance réside dans la stratégie de connectivité internationale adoptée par l’île. Phu Quôc améliore continuellement son accessibilité grâce à l’extension de son réseau aérien et à l’ouverture de nouvelles liaisons internationales. À cet égard, l’accord portant sur l’acquisition de 40 Boeing 787-9 Dreamliner, signé début 2026 par la compagnie Sun PhuQuoc Airways, est considéré comme une étape majeure illustrant l’ambition de faire de l’île un futur hub régional du tourisme et de l’aviation.

Par ailleurs, les connexions aériennes avec des marchés clés tels que Taipei, Séoul ou Hong Kong devraient continuer à se développer dans les prochains mois. Associée à la modernisation et à l’agrandissement continus de l’aéroport international de Phu Quôc, cette dynamique permet à l’île de s’affirmer rapidement comme une nouvelle porte d’entrée vers les destinations tropicales d’Asie, offrant aux voyageurs un accès plus rapide et plus fluide que jamais.

Au-delà de ses atouts naturels, Phu Quôc consolide également sa réputation grâce à un écosystème touristique et de loisirs de niveau international. TTW souligne notamment la montée en gamme des complexes balnéaires de luxe proposant des prestations haut de gamme, des villas privées, une gastronomie raffinée, des spas et des services personnalisés.

Photo : VNA/CVN

La présence croissante de grandes chaînes hôtelières internationales a fait de Phu Quôc une destination de choix pour les voyageurs exigeants et amateurs de luxe en Asie du Sud-Est. En particulier, l’accord de partenariat stratégique signé en mars 2026 entre Sun Group et Marriott International pour développer dix hôtels supplémentaires renforce davantage l’attractivité de l’île sur la scène mondiale du tourisme haut de gamme.

Au-delà de l’hébergement, Phu Quôc se transforme progressivement en un véritable écosystème d’expériences. Des infrastructures emblématiques telles que le plus long téléphérique à trois câbles du monde, de vastes complexes de loisirs, des spectacles multimédias, des marchés nocturnes animés dans le sud de l’île ainsi que des feux d’artifice organisés toute l’année créent une atmosphère vibrante rarement observée sur une île tropicale.

Selon TTW, cette combinaison harmonieuse entre loisirs, divertissement, shopping et culture fait de Phu Quoc une destination particulièrement polyvalente, capable de répondre aux attentes de tous les profils de voyageurs, des familles et jeunes touristes aux visiteurs fortunés.

Cependant, ce que les médias internationaux apprécient particulièrement à Phu Quôc reste sa capacité à concilier développement touristique et préservation du patrimoine local. TTW estime ainsi que "Phu Quoc constitue un exemple remarquable de destination capable de devenir un pôle touristique mondial sans perdre sa beauté naturelle ni son charme authentique".

Malgré l’émergence de nombreux complexes modernes et d’infrastructures de grande ampleur, l’île continue de préserver le rythme de vie traditionnel de ses villages de pêcheurs. Les visiteurs peuvent encore découvrir les ateliers artisanaux de fabrication de sauce de poisson, les plantations de poivre centenaires ou savourer des fruits de mer frais typiques des régions côtières. Ces expériences permettent aux touristes non seulement de séjourner à Phu Quôc, mais aussi de mieux s’imprégner de son identité culturelle.

Parallèlement à son développement touristique, l’île met également en œuvre diverses initiatives écologiques afin d’assurer un développement durable. Cet engagement est considéré comme un facteur essentiel pour préserver l’attractivité de Phu Quôc à long terme, à l’heure où les voyageurs internationaux accordent une importance croissante aux destinations alliant expériences haut de gamme et responsabilité environnementale.

La croissance spectaculaire de l’île témoigne de sa popularité grandissante sur la scène internationale. Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quôc a accueilli environ 3,8 millions de visiteurs, soit une hausse impressionnante de 38 % en glissement annuel. Cette dynamique rapproche l’île de son objectif de huit millions de visiteurs cette année et confirme sa position parmi les marchés touristiques les plus dynamiques de la région.

D’abord connue comme une destination touristique nationale prisée, Phu Quôc s’affirme désormais progressivement comme une nouvelle destination phare d’Asie, où se conjuguent nature tropicale, infrastructures modernes, expériences haut de gamme et richesse culturelle. L’essor remarquable de l’île illustre non seulement la croissance rapide du tourisme vietnamien, mais également l’ambition du Vietnam de renforcer durablement sa place sur la carte touristique mondiale grâce à des destinations d’exception.

VNA/CVN