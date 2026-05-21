Hanoï change de stratégie pour attirer un tourisme plus haut de gamme

Au lieu de privilégier une promotion touristique de masse et des objectifs de croissance à court terme, Hanoï adopte progressivement une approche plus ciblée, axée sur l’expérience, la coopération régionale et les visiteurs à fort pouvoir d’achat.

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Photo : VNA/CVN

En mai 2026, la capitale vietnamienne a accueilli deux délégations de voyagistes venus d’Australie et du Japon pour découvrir des produits touristiques à Hanoï et dans plusieurs provinces du Nord du Vietnam. Autrefois, la promotion touristique reposait surtout sur les salons, la communication autour des destinations ou des campagnes de publicité classiques.

Désormais, les voyagistes internationaux sont invités à découvrir directement les services sur place, à tester les circuits et à rencontrer les entreprises locales. Cette évolution montre que le secteur passe progressivement d’une logique de simple promotion à une approche davantage orientée vers le marché.

En outre, Hanoï ne cherche plus seulement à attirer un grand nombre de visiteurs, mais aussi à augmenter leur durée de séjour, leur niveau de dépenses et leur consommation de services. Les délégations invitées provenaient de marchés réputés pour leurs exigences élevées en matière de qualité de service et leur forte capacité de dépense.

Les entreprises australiennes ont notamment découvert le Vieux Quartier de Hanoï, la cité impériale de Thang Long, la gastronomie locale, les expériences de bien-être à Yên Tu, les paysages de Tam Côc à Ninh Binh ainsi que les croisières cinq étoiles dans la baie de Ha Long… De leur côté, les professionnels japonais ont exploré des produits davantage axés sur la culture, comme les circuits urbains, les balades en cyclo-pousse dans le Vieux Quartier ou encore la ligne "Tramway n°6 - Musée de rue de Hanoï".

Ces circuits montrent que Hanoï ne se présente plus comme une destination isolée, mais comme un point de départ vers plusieurs destinations voisines afin d’allonger les séjours et d’augmenter les dépenses des visiteurs internationaux.

L’offre touristique évolue désormais vers des expériences plus personnalisées : tourisme vert, bien-être, gastronomie haut de gamme et découvertes culturelles. Après la pandémie, les voyageurs accordent davantage d’importance aux expériences de qualité qu’aux circuits low cost. Les visiteurs venus du Japon, d’Australie ou d’Europe accordent une attention particulière à la qualité des services, à l’authenticité des expériences, au développement durable et à la richesse culturelle des séjours.

Le marché chinois, l’un des plus importants pour le tourisme international, connaît lui aussi une évolution des habitudes de consommation. Les voyageurs chinois ne recherchent plus uniquement des circuits à bas prix, mais s’orientent davantage vers des séjours haut de gamme, des expériences culturelles et gastronomiques ainsi que des services personnalisés.

Photo : VNA/CVN

Hanoï et plusieurs provinces du Nord développent ainsi des produits touristiques liés au patrimoine, au wellness, au golf et au tourisme nocturne afin d’attirer une clientèle haut de gamme venue notamment de Chine et d’Asie du Nord-Est.

Selon plusieurs experts, pour attirer une clientèle de qualité, le secteur touristique doit proposer des services plus complets et plus modernes. Dans cette dynamique, Hanoï accélère le développement de l’économie nocturne et multiplie les espaces d’activités ouverts après minuit, notamment autour du fleuve Rouge. Le Comité populaire de Hanoï vient d’approuver un projet de développement de l’économie nocturne pour la période 2026-2030, avec orientations jusqu’en 2045.

La ville prévoit notamment de créer entre six et huit grandes zones dédiées à l’économie nocturne, ainsi que 15 à 20 espaces et rues animés après minuit, intégrés au réseau de transports publics. Au moins trois de ces zones devront répondre aux standards régionaux du tourisme culturel nocturne.

Selon les experts, si les localités renforcent leur coopération et améliorent la qualité des services, le tourisme vietnamien pourra passer d’une croissance quantitative à une croissance davantage axée sur la qualité et la durabilité.

VNA/CVN