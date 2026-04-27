Le Vietnam et la Bulgarie renforcent leur coopération touristique

L’ambassade du Vietnam en Bulgarie a récemment organisé, en coordination avec l’Association pour la culture et le tourisme du Vietnam en Europe (VNCT), le Forum du tourisme Vietnam - Bulgarie 2026.

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Photo : VNA/CVN

Tenu sous un format hybride mêlant rencontres en présentiel au siège de l’ambassade et visioconférence, cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale dans ce secteur stratégique.

Le forum a réuni plus de 80 délégués, dont une quarantaine en présentiel, représentant des autorités publiques, des associations professionnelles, des établissements d’enseignement, ainsi que des entreprises du secteur aérien et des agences de voyage. Il s’agissait de la première rencontre d’une telle envergure exclusivement consacrée au tourisme entre les deux pays, favorisant des échanges multidimensionnels et des connexions directes et efficaces.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt a souligné l’importance stratégique de ce forum, organisé peu après l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique en octobre 2025. Elle a rappelé que le tourisme ne constitue pas seulement un moteur économique majeur, mais aussi un pont essentiel pour approfondir la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre les deux peuples.

Grâce à une politique de visas de plus en plus souple, incluant l’exemption pour les citoyens bulgares, le Vietnam a accueilli environ 21,5 millions de touristes internationaux en 2025.

L'ambassadrice a précisé que le pays mise désormais sur la diversification de son offre, le développement du tourisme vert et la transformation numérique, tout en proposant de nouveaux axes de coopération axés sur la promotion conjointe, la connectivité aérienne et la formation des ressources humaines.

De son côté, Savina Nedyalkova, représentante du ministère bulgare du Tourisme, a fait état d’une croissance positive des flux de voyageurs entre les deux pays. Elle a souligné que la Bulgarie attire de plus en plus de Vietnamiens grâce à la diversité de ses paysages et à son expertise dans le tourisme de bien-être et thermal, tandis que l’intérêt des touristes bulgares pour des destinations lointaines et exotiques comme le Vietnam progresse fortement, notamment durant la saison hivernale.

Les discussions ont mis en évidence une tendance claire : face à l'instabilité dans d'autres régions du monde, les voyageurs d'Europe de l'Est se tournent massivement vers l'Asie du Sud-Est, où le Vietnam s'impose comme une destination de choix grâce à sa richesse culturelle et son rapport qualité-prix attractif.

Les experts, parmi lesquels la professeure Elenita Velikova de l’Université d’économie nationale et mondiale (UNWE) et Nguyên Thi Van Anh du groupe Flamingo, ont estimé que, dans un contexte mondial instable, notamment au Moyen-Orient, les touristes d’Europe de l’Est se tournent davantage vers l’Asie du Sud-Est. Le Vietnam est perçu comme une destination prometteuse, à condition de mieux valoriser les expériences culturelles et les services haut de gamme pour séduire les visiteurs bulgares.

Le président de l’Association bulgare de l’industrie aéronautique (BAIA), Todor Ivanjivkov, a souligné que l’absence de vols directs reste un frein majeur, les voyageurs devant transiter par Doha, Dubaï ou Istanbul. Il a toutefois jugé possibles des vols charters saisonniers, notamment en hiver. Le Bao An de Flyone Aviation a plaidé pour une meilleure exploitation des liaisons existantes via le Qatar et la Turquie.

Un autre fort a été la session de rencontres interentreprises (B2B) en ligne, qui a facilité les échanges entre les entreprises des deux pays, les présentations de produits et les opportunités de collaboration.

Dans le cadre de l'événement, a eu lieu la signature d'un protocole d'accord (MoU) entre la VNCT et l’Union bulgare de balnéologie et de tourisme thermal (BUBSPA), visant à intensifier l'échange d'informations et l'organisation de voyages d'étude (FAM trips).

Ce forum faisait suite au succès du pavillon vietnamien lors du salon Holiday Expo à Sofia en décembre 2025, qui a contribué à renforcer la visibilité du tourisme vietnamien sur le marché bulgare.

VNA/CVN