Hanoï ambitionne d’accueillir 12 millions de touristes étrangers d’ici 2030

Au cours des quatre premiers mois de l’année, Hanoï a accueilli environ 12,14 millions de visiteurs, soit une hausse de 20,9% par rapport à la même période de l’an dernier, générant plus de 50 800 milliards de dôngs (1,93 milliard de dollars) de recettes touristiques, en progression de 22,8 %, selon le Service municipal du tourisme.

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Photo : VNA/CVN

Pour le seul mois d’avril, la capitale a enregistré près de 3,09 millions de visiteurs, en hausse de 13,3% sur un an, dont quelque 780.000 touristes internationaux, soit une progression de 6,9%.

Les recettes touristiques d’avril sont estimées à 12.650 milliards de dongs, en augmentation de 11,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ces résultats sont perçus comme un signal encourageant, illustrant une reprise nette et une dynamique de croissance soutenue du secteur touristique de la capitale, alors que Hanoï déploie des solutions innovantes pour attirer plus de 12 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030.

Parallèlement à la hausse de la fréquentation, l’offre d’hébergement et les services touristiques de Hanoï poursuivent leur développement et leur montée en qualité.

La ville compte actuellement 3.761 établissements d’hébergement totalisant plus de 71 000 chambres, dont 66 hôtels et résidences classés de une à cinq étoiles. En avril, le taux moyen d’occupation des chambres a atteint près de 70%, en hausse de plus de trois points de pourcentage sur un an.

Par ailleurs, 61 établissements agréés de restauration, de shopping et de divertissement dédiés aux touristes fonctionnent efficacement, contribuant à enrichir l’expérience des visiteurs.

Les activités touristiques conservent également une forte dynamique, avec près de 2.000 agences de voyages internationales, plus de 500 entreprises nationales et près de 10.000 guides touristiques en activité.

Le Service municipal du tourisme a publié des directives visant à garantir la qualité des services, ainsi que la sécurité et la sûreté durant les périodes de forte affluence, notamment à l’occasion de la Fête des rois Hung et des congés du 30 avril et du 1er mai.

Pour mai, le secteur touristique hanoïen a défini plusieurs priorités majeures, parmi lesquelles la finalisation des plans de développement du tourisme, l’élaboration d’une stratégie de promotion pour la période 2027-2030, ainsi que le développement du tourisme rural associé à l’édification de la Nouvelle ruralité.

VNA/CVN