L'Union européenne signe un pacte de sécurité avec l'Ukraine

Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont signé jeudi 27 juin un pacte de sécurité ainsi qu'une série de dispositions bilatérales avec l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, lors d'une conférence de presse.

>> Cinq pays nordiques s'engagent à maintenir leur soutien à l'Ukraine

>> UE : l'Ukraine entamera la semaine prochaine les négociations d'adhésion

>> L'UE entame des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette signature est intervenue à l'ouverture du sommet européen de deux jours à Bruxelles. Mme Metsola a également affirmé que l'UE a signé un accord avec l'Ukraine sur les avoirs gelés russes, en particulier les revenus qu'ils génèrent ainsi que la 14e série de sanctions à l'égard de la Russie.

Le pacte signé jeudi 27 juin marque l'engagement de l'UE à continuer à fournir à l'Ukraine tout le soutien dans les domaines de la politique de sécurité et de défense, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra et avec autant d'intensité que nécessaire, indiquent des observateurs.

"Nous avons envoyé un message très clair en ce qui concerne notre soutien sans réserve à l'Ukraine, pour la sécurité commune", a insisté Mme Metsola.

Mme Metsola a mis l'accent sur l'importance de l'élargissement de l'UE, avec notamment le lancement des négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie, respectivement les 25 et 26 juin.

L'un des grands sujets de ce sommet européen concerne les grandes orientations stratégiques à définir par les dirigeants européens, pour les cinq prochaines années, après les élections européennes du 9 juin dernier.

Par ailleurs, un défi que les dirigeants européens doivent relever est celui de parvenir à un accord sur la désignation de la présidence de la Commission européenne. Mme Metsola a appelé à respecter la procédure fondée sur les Spitzenkandidaten.

Pour les élections européennes, le Spitzenkandidat signifie que chaque groupe politique européen désigne un chef de file. Le Spitzenkandidat du groupe politique qui remporte le plus de sièges est ensuite le candidat proposé par le Conseil européen au vote du Parlement européen pour la présidence de la Commission européenne.

Au regard des messages et attentes des électeurs européens, Mme Metsola a appelé à transposer les messages électoraux en un programme politique sérieux du Parlement européen.

Xinhua/VNA/CVN