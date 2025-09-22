F1 : Verstappen intouchable à Bakou, Norris ne profite pas de l'abandon de Piastri

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est montré intouchable le 21 septembre au GP d'Azerbaïdjan de F1 où McLaren a sombré, avec l'abandon du Britannique Lando Norris, leader du championnat, et la septième place seulement de son coéquipier australien Oscar Piastri.

Comme il y a deux semaines à Monza, le quadruple champion du monde a réalisé le doublé pole position le 20 septembre et victoire le 21 septembre, confirmant ainsi les progrès de sa monoplace Red Bull.

"Ce week-end a été incroyable pour nous. Ce n'était pas facile aujourd'hui (le 21 septembre) car il y avait beaucoup de vent mais on a tous fait du très bon boulot", a souligné +Mad Max+.

Au lendemain de qualifications chaotiques marquées par six accidents, les seuls évènements marquants de ce Grand Prix sont survenus dans les premières secondes de la course.

Seulement neuvième sur la grille après une sortie de piste en qualifications le 20 septembre, Piastri a quasiment calé après avoir anticipé le départ et s'est retrouvé dernier du peloton, avant de bloquer ses roues au freinage du virage 5 et de foncer droit dans le mur de protection.

Norris gaspille

Déjà incapable de profiter de l'accident de son coéquipier le 20 septembre en réalisant seulement le septième temps des qualifications, Norris n'a pas réussi le 21 septembre à capitaliser sur la sortie de piste de son rival pour réduire grandement l'écart avec lui.

Le Britannique n'a en effet inscrit que 6 points et compte encore 25 longueurs de retard sur l'Australien à sept manches de la fin de la saison.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Norris, encore victime, comme à Monza, d'un arrêt aux stands raté qui lui a probablement coûté la cinquième place et quatre points supplémentaires...

Le Grand Prix à Bakou aura toutefois montré que Piastri n'est pas infaillible. L'Australien, qui restait sur 34 GP consécutifs achevés dans le Top 10, a connu un week-end très compliqué avec des essais décevants et des accidents en qualifications et lors de la course, où il avait en plus complètement raté son envol.

Après cette intervention précoce, la voiture de sécurité est restée au garage durant tout le reste de l'épreuve, permettant à Verstappen de réaliser un cavalier seul et de l'emporter sans trembler.

Verstappen met la pression sur McLaren

Même s'il semble trop distancé pour pouvoir rêver d'une cinquième couronne mondiale consécutive, le Néerlandais a toutefois mis la pression sur les deux pilotes McLaren. En effet, il ne compte plus que 69 points de retard sur Piastri et 44 sur Norris et pourrait briguer un peu plus qu'un simple rôle d'arbitre du duel annoncé entre les deux coéquipiers.

"69 points c'est beaucoup donc (le titre) je n'y pense pas. On va essayer de marquer un maximum de points course après course et on verra où on est en fin de saison à Abou Dhabi", a tempéré Verstappen.

Derrière le Néerlandais, le Britannique George Russell a effectué une belle remontée pour terminer deuxième après être parti en cinquième position.

Le podium est complété par l'Espagnol Carlos Sainz, heureux comme un enfant d'avoir enfin décroché son premier podium pour Williams après avoir impressionné en qualifications (2e).

"Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux... Cette saison, on a été en difficulté, parfois été malchanceux mais on s'est battu et tous ensemble on a réalisé quelque chose d'incroyable ce week-end. Je suis très fier de l'équipe", a exulté le Madrilène.

Huitième sur la grille, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) a encore arraché un point en prenant la dixième place derrière les deux Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc.

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), qui s'élançaient en queue de peloton, n'ont en revanche pas pu réaliser de miracle et ont respectivement terminé 14e et 18e.

Le paddock va désormais prendre la direction de Singapour, pour s'attaquer à un nouveau circuit urbain dans des conditions souvent difficiles pour les pilotes en raison de la chaleur et l'humidité.

