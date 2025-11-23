Rugby : les Bleus finissent l'année par un feu d'artifice contre l'Australie

Le XV de France a conclu son année 2025 par une victoire en deux temps et spectaculaire contre l'Australie, samedi 22 novembre au Stade de France (48-33), avec sept essais dont deux doublés de Nicolas Depoortere et Louis Bielle-Biarrey.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après la nette défaite contre les champions du monde sud-africains (17-32) puis la victoire mitigée contre les Fidji (34-21), les hommes de Fabien Galthié finissent l'année avec un ratio positif de six victoires contre cinq défaites, un bilan embelli par la victoire lors du Tournoi des six nations en début d'année.

À égalité et pas vraiment sereins à la pause (19-19), les Bleus ont pris le dessus après le retour des vestiaires sur les Australiens, mais la performance est à relativiser compte-tenu de la forme des Wallabies.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après trois premières défaites en Europe, dont un cinglant 46-19 en Irlande la semaine passée, les Wallabies rentrent au pays sans aucune victoire, du jamais vu depuis 1958 et ont subi samedi leur 10e défaite de la saison, leur pire performance.

En deuxième période, les Bleus ont d'abord pris une avance au score avec une pénalité de Thomas Ramos et le deuxième essai de Nicolas Depoortere (52e, 27-19). Une interception australienne conclue par Jorgensen (56e, 27-26) a refait passer un frisson dans un Stade de France déjà bien refroidi (0 degrés au coup d'envoi, neige en fin de partie), mais le XV de France, notamment ses avants, était trop fort sur le deuxième acte.

Photo : AFP/VNA/CVN

Julien Marchand (64e, 34-26) et Louis Bielle-Biarrey, pour son deuxième essai de la soirée après une percée spectaculaire du Toulousain Kalvin Gourges pour ses premières minutes de jeu en bleu (72e, 41-26), puis Maxime Lamothe (79e, 48-33) ont donné plus d'ampleur à la victoire française dans les 20 dernières minutes malgré une réalisation australienne entretemps.

Même forces et faiblesses

Le dernier match de la série de novembre devait être celui de la progression dans le jeu, promettait Fabien Galthié depuis une semaine. Mais la partition de ses joueurs samedi a davantage ressemblé à une répétition des précédentes qu'à une sublimation. Les spectateurs du XV de France y ont quand même trouvé leur compte avec une victoire et une partie riche de 12 essais, sept Bleus et cinq australiens.

Les points forts sont restés les mêmes que ceux du reste de l'année, à commencer par l'ailier Louis Bielle-Biarrey. Moins en vue depuis deux sorties consécutives sans essai - une première en un an - le joueur de l'UBB a rectifié l'anomalie en s'offrant une réalisation avec sa spéciale, un coup de pied pour prendre la défense de vitesse (31e, 19-12). Il a aussi magnifiquement trompé la défense australienne pour mettre en orbite son partenaire Nicolas Depoortere en début de match (9e, 7-5), avant de signer un doublé.

La touche des Bleus a aussi été particulièrement efficace avec deux lancers adverses volé, dont un amenant l'essai de Thomas Ramos (25e, 12-5), encore auteur d'une solide prestation. Les talonneurs Julien Marchand et Maxime Lamothe ont aussi marqué deux essais après des mauls suivant des touches.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus préoccupant, les défauts de Bleus ont persisté et l'explication du peu de temps de travail ensemble ne tient plus avec quatre semaines passées à Marcoussis. Les Bleus ont été très indisciplinés, avec neuf pénalités à la pause dont une pour hors-jeu sifflée après... 40 secondes de jeu, alors qu'il s'agissait du point faible identifié face au Fidji.

Cette indiscipline a coûté 10 minutes d'exclusion à Maxime Lucu, qui a payé pour l'ensemble de l'oeuvre française un peu avant la mi-temps.

La défense en bord des ruck a aussi été plusieurs fois lacunaire. Le pilier Angus Bell s'est ainsi fait deux fois la belle : une juste après le coup d'envoi des Bleus et une autre fois à la 21e minute de jeu, pour marquer le deuxième essai australien (12-12).

Il reste donc beaucoup à travailler pour Fabien Galthié en vue du Tournoi-2026, qui commence dans deux mois avec la réception de l'Irlande.

AFP/VNA/CVN















