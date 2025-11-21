NBA : les Rockets prennent le meilleur sur les Cavaliers, le Thunder sur sa lancée

Les Houston Rockets, emmenés par un excellent Alperen Sengun, ont dominé Cleveland, alors que le champion en titre Oklahoma City a battu Sacramento, mercredi 19 novembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

À domicile, le pivot turc Alperen Sengun (28 points, 11 rebonds et sept passes) a été l'élément décisif du succès de Houston sur Cleveland (114-104).

Son équipier Kevin Durant a été plus discret qu'à l'accoutumée, avec 20 points en 37 minutes, et c'est le remplaçant Aaron Holiday qui a permis aux locaux de résister au retour des Cavs. Le frère de Jrue et Justin a réussi 14 de ses 19 points dans le dernier quart-temps.

En face, De'Andre Hunter a mené Cleveland avec 25 points, et Donovan Mitchell a marqué 19 de ses 21 points dans le quatrième quart-temps.

Le meilleur défenseur de la NBA la saison passée Evan Mobley (18 points) n'a pas réussi à contenir Sengun.

"Je ne recule jamais devant personne", a déclaré celui-ci. "Peu importe qu'il s'agisse du meilleur défenseur de la ligue ou de n'importe qui d'autre".

Cette cinquième victoire d'affilée permet à la franchise texane d'occuper solidement la troisième place de la Conférence Ouest, juste derrière Denver. Cleveland est quatrième à l'Est.

Oklahoma City a signé un septième succès en autant de matches à la maison cette saison sans devoir s'employer face à Sacramento (113-99).

Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander a marqué 33 points et capté huit rebonds, permettant au Thunder d'enchaîner une septième victoire consécutive contre des Kings qui enchaînent eux un septième revers d'affilée.

"SGA" est sur une série de 88 matches de suite à plus de 20 points. Le pivot Chet Holmgren a ajouté 21 points et sept rebonds pour le Thunder.

Symbole de l'attaque famélique des Kings, les All Star DeMar DeRozan, Zach LaVine et Russel Westbrook n'ont inscrit à eux trois que 32 points.

L'escouade dirigée par Doug Christie était privée de son meilleur joueur, le Lituanien Domantas Sabonis, pour des douleurs au genou gauche.

Malgré un début de match en dents de scie, Denver s'est imposé (125-118) chez les Pelicans, à la Nouvelle-Orléans, ce qui permet aux Nuggets d'afficher un bilan de 11 victoires pour 3 défaites.

Nikola Jokic a porté une nouvelle fois la formation du Colorado avec 28 points, 11 rebonds et 12 passes - son neuvième triple-double de la saison.

La surprise est venue de son partenaire Peyton Watson, auteur de 32 points et 12 rebonds, soit le meilleur total de sa carrière dans ces deux catégories de statistiques. L'ailier de 23 ans s'est notamment illustré avec cinq paniers à trois points réussis.

Pour les Pelicans, battus pour la septième fois de rang, le pivot rookie Derik Queen a inscrit 30 points, là aussi le meilleur total de sa carrière, tandis que le N°1 de la draft 2019 Zion Williamson, de retour après huit matches d'absence, a apporté 14 points en 29 minutes.

AFP/VNA/CVN