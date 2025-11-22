Coupe Davis : l'Italie à une victoire de la finale

Matteo Berrettini (56 e mondial) a placé l'Italie à une victoire d'une troisième finale d'affilée en Coupe Davis en battant Raphaël Collignon (86 e ) dans le premier match de la demi-finale contre la Belgique, vendredi 21 novembre à Bologne.

Le No2 transalpin s'est imposé 6-3, 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis, dont les Italiens sont doubles tenants du titre.

Finaliste de Wimbledon en 2021 et ex-No6 mondial, Berrettini n'a plus été vaincu dans la compétition depuis trois ans et une défaite en double contre le Canada.

Si Flavio Cobolli (22e), leader de l'équipe italienne en l'absence de Jannik Sinner (2e) et Lorenzo Musetti (8e), bat Zizou Bergs (43e) dans le deuxième simple de la journée, la sélection dirigée par Filippo Volandri sera qualifiée pour la finale.

Impérial dans la première manche gagnée en un peu plus d'une demi-heure, Berrettini a breaké Collignon dès le premier jeu de la deuxième manche et s'est détaché à 6-3, 2-0.

Après avoir sauvé deux balles de double break pour le droitier romain (2-1), Collignon a pris le service de l'Italien dès sa première occasion du match pour recoller à 2-2, un break qu'il a ensuite confirmé pour virer en tête du set.

Dans le jeu suivant, le Belge s'est procuré une nouvelle balle de break, écartée d'un passing somptueux par Berrettini.

Après avoir contenu la rébellion belge et sauvé sa mise en jeu, l'Italien a breaké pour mener 4-3 et s'envoler vers le gain de la partie en 1h30.

