Ligue des champions féminine : le PSG sous pression avant d'accueillir le Bayern Munich

Déjà à un tournant décisif de sa campagne en Ligue des champions après avoir enchaîné les défaites, le Paris Saint-Germain reçoit jeudi 20 novembre le Bayern Munich au Parc des Princes.

Photo : AFP/VNA/CVN

À mi-parcours de la phase de ligue, le bilan des demi-finalistes de la saison 2024-2025 est famélique.

Les Parisiennes ont enchaîné trois défaites contre les cadors Wolfsburg (4-0), le Real Madrid (2-1) et Manchester United (2-1) et stagnent dans le fond de classement de Ligue des champions.

Raccrocher le wagon des huitièmes

En conférence de presse, Paulo César, entraîneur du PSG, n'a pas minimisé l'urgence de la situation : "Il faut que l’on ait des points, il faut que l’on gagne, il faut des résultats".

D'un point de vue comptable, il y a encore la place: la réception d'un Bayern solide et expérimenté (8e) s'annonce disputée, mais celle de l'OH Louvain et un déplacement à Lisbonne contre le Benfica semblent sur le papier plus accessibles.

Autant de points devenus indispensables pour raccrocher le wagon des barragistes (de la 5e à la 12e place) et ne pas raviver le souvenir de leur élimination précoce la saison passée.

Quatre points séparent pour le moment le PSG des deux derniers qualifiés (Valerenga Fotball Damer et OH Louvain).

"On n'a pas peur, le destin est entre nos mains. On a juste une petite pression parce qu’on est compétitrices et qu’on veut aller le plus loin possible", assure Elisa De Almeida, cadre de la défense parisienne.

Montée en puissance

Les Parisiennes ont des raisons d'espérer un second souffle dans la compétition. En championnat, le PSG "nouvelle génération" (moyenne d'âge de 23,8 ans), reste sur une série de quatre victoires de rang et à trois longueurs des leaders lyonnaises.

En Europe, la superbe frappe du pied gauche d'Olga Carmona dans la lucarne de Manchester, qui n'avait jusqu'alors pris aucun but, a montré le chemin aux Parisiennes, bien plus en vue offensivement.

"J'ai confiance en mes joueuses" martèle à chaque conférence Paulo César.

Sur une ligne de crête, le technicien s'en remet à l'état d'esprit du groupe. "Pour l’instant, il est bon. On verra demain", prophétise Elisa De Almeida.

AFP/VNA/CVN