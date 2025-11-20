Coupe Davis : l'Italie, double tenante du titre, en demi-finale sans trembler

L'Italie s'est qualifiée facilement pour les demi-finales de la Coupe Davis, dont elle est double tenante du titre, après avoir battu l'Autriche 2 à 0, mercredi 19 novembre à Bologne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après la victoire de Matteo Berrettini face à Jurij Rodionov (177e) 6-3, 7-6 (7/4) dans le premier simple, Flavio Cobolli a apporté le point décisif en disposant de Filip Misolic 6-1, 6-3.

Les Italiens rencontreront en demi-finale la Belgique, tombeuse de la France mardi 18 novembre (2-0). L'Italie mène six victoires à quatre dans l'histoire de leurs confrontations.

Les autres quarts de finale opposeront jeudi l'Argentine à l'Allemagne et l'Espagne à la République tchèque.

Devant une salle du Super Tennis Arena de Bologne acquise à leur cause, les Italiens, bien que privés de leurs têtes d'affiche Jannick Sinner (2e mondial) et Lorenzo Musetti (8e), ont tenu leur rang.

Matteo Berrettini, ancien N.6 et désormais 56e mondial, a eu connu quelques trous d'air pour battre le 177e Jurij Rodionov.

Héros de la victoire italienne lors du Final 8 de 2024 - il avait gagné le double décisif en quarts, puis le premier simple en demie et en finale - Berrettini a débuté en fanfare, par un jeu blanc sur son service.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais le modeste gaucher autrichien a joué crânement sa chance en obtenant une balle de break à 3-3, sauvée par l'Italien grâce à un ace.

Passée cette alerte, Berrettini a fait le break dans la foulée avant de remporter la première manche 6-3 en 33 minutes.

Dans la seconde manche, interrompue pendant près d'une demi-heure à cause d'un problème d'éclairage, Berrettini a connu un trou noir avant de retrouver le fil du match et de s'imposer au jeu décisif conclu sur un service gagnant.

Se méfier des Belges

Berrettini n'a pas caché sa joie au moment de la victoire, sautant dans les bras de son capitaine Filippo Volandri. "C'est tellement important pour nous. Quand vous entonnez l'hymne national, entouré de vos coéquipiers. Je pense à l'époque où j'étais enfant et chantais devant la télévision. Je me disais que ce serait tellement bien d'être à cette place-là un jour", a-t-il raconté en conférence de presse.

Après ce premier combat d'1h46, le match opposant les deux numéros un de chaque nation n'a ménagé aucun suspense.

Flavio Cobolli (22e mondial) a rondement mené son affaire face à Filip Milosic (79e) en 1h05 (6-1, 6-3), n'étant jamais mis en difficulté sur ses mises en jeu avec huit aces contre un seul pour son adversaire.

"Ce sont deux matchs complètement différents. Le dernier était malheureusement très déséquilibré. Le premier était, je pense, un très bon match de la part des deux joueurs et il s'est joué à seulement quelques points", a analysé le capitaine autrichien Jürgen Melzer.

Dans la perspective de la demi-finale, bien que l'Italie soit favorite, le capitaine a insisté sur les "deux matches incroyables" livrés par les Belges face aux Français. "Quand ils jouent la Coupe Davis, ils sont bien meilleurs que ne le laisse penser leur classement. Nous devons nous méfier d'eux, et bien sûr les respecter", a averti Volandri.

AFP/VNA/CVN