Hippisme : le trotteur Idao de Tillard opéré à deux mois du Prix d'Amérique

À un peu plus de deux mois du Prix d'Amérique, le double champion du monde du trot en titre Idao de Tillard, souffrant de coliques, a été opéré au Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de Livet (Calvados), a annoncé mercredi 19 novembre Thierry Duvalestin, son entraîneur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Idao de Tillard, âgé de 7 ans, devait faire son entrée dans le meeting d'hiver le 7 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans le Prix du Bourbonnais, la deuxième épreuve qualificative au Prix d'Amérique.

"Sa rentrée n'aura pas lieu, il ne sera pas encore rétabli", a jugé le professionnel installé dans l'Orne à La Ferté-Frênel.

Quant à sa participation dans le Prix d'Amérique fin janvier où il devait tenter un triplé historique, "elle n'est pas certaine", a-t-il dit.

Lors de sa "petite colique, les vétérinaires lui ont toutefois ouvert un peu le ventre sur la ligne de hanche, un peu comme si on écartait les abdominaux", a détaillé Thierry Duvaldestin "confiant" pour le rétablissement de son champion. "Il faut maintenant qu'il cicatrise et que les muscles reprennent leur place. Ca va être long".

