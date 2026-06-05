Roland-Garros : l'occasion en or de Zverev et le filon inépuisable de l'Italie

Toujours en quête d'un titre en Grand Chelem à 29 ans, Alexander Zverev a une occasion inespérée d'arriver à ses fins en l'absence du trio Sinner-Alcaraz-Djokovic dans le dernier carré de Roland-Garros où l'Italie, nouvel empire du tennis, est assurée d'avoir un représentant en finale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis les éliminations du No1 mondial Jannik Sinner (1er) au deuxième tour et de Novak Djokovic (4e) au troisième, qui se sont ajoutées au forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Zverev est promu au rang de favori par la presse. Une étiquette que l'Allemand, battu trois fois en finale de Grand Chelem, dont une à Roland-Garros (2024), s'est escrimé à décoller.

"Je me concentre sur le prochain match, sur mon adversaire, ce sont les seules choses que je puisse contrôler", a évacué l'Allemand, qui ouvrira le bal des demi-finales vendredi face à Jakub Mensik, un adversaire davantage à sa portée que les trois superstars du tennis mondial.

Zverev a d'ailleurs battu le Tchèque lors de leur unique confrontation, sur la terre battue de Madrid (6-4, 6-7, 6-3), le mois dernier en huitièmes de finale.

Dans ce tournoi parisien plein de surprises, le No3 mondial "est évidemment le favori pour remporter", assure l'ex-No1 mondial américain John McEnroe, finaliste en 1984. "C'est l'occasion ou jamais, mais il va ressentir la pression" liée au statut de favori, pressent cependant le septuple vainqueur de tournois du Grand Chelem.

L'écueil Mensik

Résister à cette pression sera l'une des clés pour Zverev qui a déjà manqué des occasions en Grand Chelem: lors de sa première finale à l'US Open en 2020 quand il a remporté les deux premiers sets face à Dominic Thiem, avant que l'Autrichien ne renverse le match, ou encore à Paris en 2024 lorsqu'il menait deux sets à un contre Alcaraz avant que l'Espagnol n'inverse la tendance pour s'emparer du trophée.

Lors de sa dernière finale majeure, l'an passé à Melbourne, l'Allemand s'était en revanche incliné sans marquer un set face à Sinner et court donc toujours après ce premier sacre en Grand Chelem qui viendrait auréoler un palmarès pourtant déjà flatteur. Y figurent deux victoires au Masters de fin d'année, une médaille d'or olympique (2021) et sept Masters 1000, les tournois situés juste en-dessous des Majeurs dans la hiérarchie.

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Pour se rapprocher de son objectif ultime, Zverev devra d'abord maîtriser Mensik qui, à 20 ans, a déjà prouvé sa capacité à répondre présent dans les grandes occasions. Le Tchèque a ainsi remporté le Masters 1000 de Miami (dur) 2025 contre la légende serbe Novak Djokovic en finale.

À Paris en début de quinzaine, Mensik était passé tout près de l'élimination contre l'Argentin Mariano Navone (38e). Finalement vainqueur 13/11 au super-tie-break, le 27e mondial avait terminé le match perclus de crampes, un temps incapable de se relever pour aller saluer son adversaire dans une chaleur accablante. Mais "plus le tournoi avance, mieux je joue", a-t-il prévenu.

Vivier italien

Le vainqueur de cette première demi-finale affrontera à coup sûr un Italien, Flavio Cobolli (14e) ou Matteo Arnaldi (104e).

Malgré la défaite précoce de Sinner et le forfait du No2 italien Lorenzo Musetti, leurs compatriotes ont pris le relais, prouvant encore une fois la profondeur du vivier en Italie, lauréate des trois dernières éditions de la Coupe Davis.

Contraint à l'abandon mercredi par une blessure à la hanche gauche, le Romain Matteo Berrettini complétait le contingent "azzurro" en quarts de finale de Roland-Garros.

"On doit se réjouir pour le tennis italien", qui n'avait encore jamais placé simultanément trois représentants en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, a estimé Cobolli.

Sur le circuit principal, Arnaldi et Cobolli se sont affrontés deux fois sur terre battue, pour une victoire chacun.

Le premier avait gagné en deux sets en 2023 à Umag (Croatie), avant que Cobolli ne prenne sa revanche en quatre sets au deuxième tour du dernier Roland-Garros.

"On se connaît très bien, a souligné Arnaldi mercredi 3 juin. On s'est beaucoup joués depuis qu'on a 11, 12 ans. J'espère que ça va être une belle bagarre !".

AFP/VNA/CVN