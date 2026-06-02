Le PSG présente ses trophées de Ligue des champions à Roland-Garros

Les festivités continuent pour le PSG et sont passées le 1 er juin par Roland-Garros: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ont ramené les trophées de leurs victoires 2025 et 2026 sur le court Central.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Roland-Garros ça me porte chance !" : déjà là l'an passé pour présenter la première Ligue des champions de l'histoire du Paris SG, c'est dans la peau du Ballon d'Or et accompagné de ses compères doubles champions d'Europe que Dembélé est revenu.

Fan du PSG, l'ultime Française à Roland-Garros, Diane Parry venait à peine de perdre son huitième de finale quand Zaïre-Emery et Doué ont apporté le trophée de 2025.

Puis Doué a annoncé au public du Chatrier : "on vous ramène la deuxième étoile" et le deuxième duo Dembélé-Barcola a déboulé sur l'ocre parisien avec la nouvelle coupe, arrachée de haute lutte aux tirs au but contre Arsenal le 30 mai au soir à Budapest.

"C'est un travail du quotidien, cette coupe c'est le fruit du travail qu'on accomplit tous ensemble", a déclaré Doué, remerciant au passage le président du PSG, Nasser Al-Khalaïfi, lui même ancien tennisman et présent en tribunes aux côtés de Gilles Morretton, président de la Fédération française de tennis.

"On vit des moments incroyables depuis deux saisons", a lancé Dembélé au public. "On va essayer de ramener une nouvelle coupe (en 2027) mais avant ça il y a la Coupe du monde avec l'équipe de France".

Si ce sera "difficile" d'obtenir une troisième étoile avec les Bleus, "on a un groupe et un entraîneur exceptionnel" avec Didier Deschamps, a salué Dembélé, qui promet de "tout faire" pour gagner le Mondial qui commence le 11 juin.

"Et Ousmane Ballon d'Or !, et Ousmane Ballon d'Or !" a chanté le public du Chatrier, avant d'enchaîner avec l'hymne des supporters "Tous ensemble on chantera" à l'unisson avec les quatre stars parisiennes.

AFP/VNA/CVN