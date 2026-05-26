Tennis : Gaël Monfils éliminé dès le premier tour de son dernier Roland-Garros

Le vétéran français Gaël Monfils (218 e mondial) s'est incliné lundi dès le premier tour de son 19 e et dernier Roland-Garros, battu en cinq sets par son compatriote Hugo Gaston (118 e ).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sur un Central aux tribunes bien garnies malgré l'heure tardive et la chaleur, le Parisien de 39 ans a perdu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 au bout d'un dernier combat de plus de trois heures.

Demi-finaliste de Roland-Garros en 2008 et ex-No6 mondial, le chouchou du public français avait annoncé à l'automne que la saison 2026 serait sa dernière sur le circuit ATP.

"Il y a de la joie mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi", a lancé Gaston à l'adresse de sa victime du jour, saluant sa carrière "incroyable".

"Dès que j'allumais la télé, je voulais voir Gaël jouer", a-t-il assuré alors que Monfils était le dernier des quatre "mousquetaires" du tennis français du début du XXIe siècle à tirer sa révérence porte d'Auteuil, après Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet.

Moins percutant que d'ordinaire et auteur d'une multitude de fautes directes, "La Monf" a livré une dernière copie brouillonne à Roland-Garros, sur une terre battue qu'il affectionne moins que les courts en dur.

Vainqueur de 13 titres ATP, Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland-Garros quelques heures après son contemporain suisse Stan Wawrinka (41 ans), qui dispute lui aussi sa dernière saison professionnelle et a été battu en quatre sets par le Néerlandais Jesper de Jong (106e).

AFP/VNA/CVN