Les autorités alertent contre les arnaques autour de la Coupe du monde

Les arnaqueurs exploitent l'engouement autour de la Coupe du monde de football avec une avalanche d'escroqueries, les autorités et experts mettant en garde contre des sites internet non officiels qui vendent de faux billets.

>> Mondial-2026 : l'équipe iranienne de football en route pour la Turquie

>> État de Messi pour le Mondial : les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises

>> Mondial-2026 : l'Argentine dévoile sa liste de 26 joueurs conduite par Messi

Photo : AFP/VNA/CVN

Les polémiques enflent autour de la billetterie officielle de la Fifa pour la plus grande Coupe du monde jamais organisée, qui débute le 11 juin avec un format élargi à 48 équipes et 104 matchs disputés aux États-Unis, Mexique et Canada.

Avec le prix vertigineux des billets, les escrocs abusent de supporteurs désespérément en quête de bonnes affaires, usant de techniques qui selon les experts représentent une "nouvelle norme" pour les événements majeurs.

Le FBI a alerté la semaine dernière contre une trentaine de sites internet - avec des noms de domaines comme "fifa-ticket.live" ou "fifaworldcup26.sale" - qui se présentent comme le site officiel fifa.com, pour récupérer les informations personnelles des internautes ou vendre de faux billets.

L'entreprise singapourienne de cybersécurité Group-IB a mis en évidence une fraude bien plus large encore. Elle a recensé plus de 4.300 noms de domaines frauduleux prétendant être affiliés à la Fifa qui ont été enregistrés depuis le mois d'août, dont 300 seraient exploités par le même acteur chinois.

D'après les spécialistes, beaucoup de ces sites sont pour l'heure inactifs et ne commenceront à fonctionner qu'à l'approche de la compétition.

"Les arnaqueurs exploitent l'enthousiasme des supporters, la disponibilité limitée des billets et la peur de rater quelque chose, sachant que les gens peuvent baisser leur garde quand une opportunité semble unique ou limitée dans le temps", explique à l'AFP Justin Miller, professeur à l’Université de Tulsa.

Les cybercriminels s'intéressent aux événements qui créent de l'attention, brassent de l'argent et provoquent un sentiment d'urgence, et la Coupe du monde est "à l'intersection" de ces trois facteurs, observe-t-il.

Le recours à ces sites contrefaits, par des malfaiteurs au comportement de plus en plus sophistiqué, montre qu'ils considèrent "plus facile de gagner la confiance (des gens) que de percer les systèmes de sécurité" d'instances officielles.

Fausses publicités et contrefaçons

Ces sites ressemblent étroitement à celui de la Fifa, avec les logos officiels de la Coupe du monde et du partenaire de paiement Visa. Des interfaces complexes permettent aux utilisateurs de parcourir les offres de matches, de faire leur choix et de passer à l'étape du paiement.

L'AFP a recensé des dizaines de publicités Facebook désormais inactives, dans plusieurs langues, redirigeant les internautes vers de fausses ventes de billets, comme "fifa.house".

L'entreprise de cybersécurité roumaine Bitdefender a également répertorié 55 campagnes publicitaires frauduleuses liées au football sur les plateformes de Meta, concernant par exemple des promotions pour de faux objets de collections et produits dérivés.

Meta a commencé à déployer des fenêtres d'avertissements pour les utilisateurs de Facebook cherchant des billets, et annoncé avoir démantelé un réseau lié à de faux sites de la Fifa faisant la promotion de "faux jeux d'argent".

D'autres sites ciblent les chercheurs d'emploi, leur promettant des rendez-vous avec des employés de la Coupe du monde dont le nom et la photo ont été récupérés sur le réseau professionnel LinkedIn.

"Quelqu'un utilise frauduleusement mon nom et ma photo", a ainsi écrit un membre du personnel organisant la compétition en avril sur le réseau social.

La fraude n'est pas seulement en hausse en ligne. La police de Toronto a annoncé lundi 1er juin avoir saisi plus de 16.000 faux maillots et drapeaux, ainsi que deux trophées contrefaits.

Les autorités des trois pays organisateurs ont incité les fans à acheter auprès de fournisseurs authentifiés, de vérifier l'URL des sites et de se méfier des offres trop clinquantes sur les réseaux sociaux.

AFP/VNA/CVN