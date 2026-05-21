Tennis : Arthur Fils se présente en outsider à Roland-Garros

Auteur d'un retour convaincant sur le circuit après huit mois de galères physiques, Arthur Fils portera les ambitions françaises à Roland-Garros, où il espère avoir les armes pour contrarier l'ultrafavori Jannik Sinner.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un an s'est écoulé depuis que le Francilien a été contraint d'abandonner avant son troisième tour, le point de départ d'une longue absence (huit mois) du circuit en raison d'une fracture de fatigue au dos.

Revenu sur le circuit en février, le No1 français (19e) a remporté en avril l'ATP 500 de Barcelone (terre battue), s'est hissé en demi-finales des Masters 1000 de Miami (dur) et Madrid (terre battue), avant de connaître un coup d'arrêt à Rome, contraint à l'abandon après une alerte médicale.

S'il a officiellement jeté l'éponge en raison d'une blessure à une hanche, le natif de l'Essonne a aussi pointé du doigt son dos quelques instants avant d'abandonner, laissant craindre une rechute de sa fracture de fatigue.

"J'ai passé tous les examens avec mon équipe et tout est en ordre. Je suis déjà de retour au travail" en vue de Roland-Garros, a rapidement tenté de rassurer le Français de 21 ans sur les réseaux sociaux.

Pour Paul-Henri Mathieu, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, choisir de faire l'impasse à Monte-Carlo pour se reposer après la tournée américaine en mars, puis de se retirer à Rome par précaution, illustre la nouvelle maturité de Fils.

"Ce n'est jamais évident de revenir après autant de mois d'inactivité. Il a géré sa reprise de manière très intelligente. Il est à l'écoute de son corps", juge l'ex-No12 mondial.

"Il fait attention à tout aujourd'hui, sur le plan de la nutrition aussi. Quand il a repris, il a dit qu'il avait perdu cinq-six kilos (pour ménager son dos, NDLR). Tout est vraiment très calibré, millimétré", a-t-il souligné.

"Créer le doute"

Grâce à ses excellents résultats, Arthur Fils pointe désormais à la 5e place de la Race, le classement de la saison 2026. Mais est-ce suffisant pour devenir le premier Français à remporter Roland-Garros depuis Yannick Noah en 1983 ?

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Il faudra pour cela dépasser ses limites actuelles face aux joueurs du top 10 mondial, contre qui il a concédé cinq de ses six défaites de l'année.

En l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e), forfait en raison d'une blessure au poignet droit, le No1 mondial Jannik Sinner est l'ultrafavori porte d'Auteuil, où il tentera de conquérir le seul titre du Grand Chelem qui lui échappe encore.

L'Italien de 24 ans a surclassé Arthur Fils en demi-finale à Madrid (6-2, 6-4), stoppant sa série de neuf victoires consécutives sur terre battue. Ce dernier garde cependant un œil sur l'ascension du Français : "C'est certain qu'il faudra faire attention à lui (...) Voyons ce que l'avenir lui réserve."

"Il a beaucoup de cartes en main pour bien performer ici : des capacités physiques hors normes, il tape extrêmement fort des deux côtés, notamment au coup droit avec lequel il enfonce et use ses adversaires", a martelé Paul-Henri Mathieu.

Et d'ajouter : "Pour moi, il fait partie des quelques joueurs qui sont vraiment dans le rétroviseur de Sinner et Alcaraz, qui sont capables de rivaliser avec eux et de commencer à créer le doute. Je suis persuadé qu'il le pense aussi. Il le faut s'il veut les embêter un jour".

L'intéressé, lui, n'en doute pas : "Depuis que je suis petit, je fais tout ça pour devenir No1 mondial. Ce n’est pas facile, et ça ne le sera pas, c’est certain. Mais si je travaille... pourquoi ne pas y croire ?"

AFP/VNA/CVN