Tennis : à 44 ans, la légende Serena Williams officialise son retour

Cette fois, c'est officiel : après plusieurs mois de rumeurs, l'ex-N o 1 mondiale Serena Williams, lauréate de 23 titres du Grand Chelem, a acté le 1 er juin son retour sur le circuit à 44 ans, en double au tournoi londonien du Queen's (8-14 juin).

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"La reine est de retour", ont écrit les organisateurs du tournoi WTA 500 sur gazon dans un message publié sur X.

"Les bonnes nouvelles vont vite. J'imagine que vous avez entendu la nouvelle", a glissé dans une vidéo publiée sur son compte X celle qui a régné 319 semaines sur le classement WTA.

À 44 ans, la légende américaine du tennis a reçu une invitation pour disputer le tournoi de double du Queen's aux côtés d'une partenaire qui reste à définir, selon un communiqué publié par la WTA.

Mais ce n'est sans doute qu'un début, pressent son compatriote John McEnroe. "J'imagine qu'elle jouera un peu en double, et puis peut-être qu'elle disputera Wimbledon en simple ? Ça serait formidable", s'est pris à rêver l'ex-No1 mondial en marge du tournoi de Roland-Garros, où il est inscrit au tournoi entre anciennes gloires du tennis.

"Elle ne rajeunit pas, mais bon, c'est Serena Williams. Donc je parie qu'elle revient avec l'intention de tout gagner", a ajouté McEnroe.

"Je pars du principe qu'elle disputera le simple à Wimbledon", a renchéri le Suédois Mats Wilander, également présent à Paris le 1er juin. "Je ne vois pas pourquoi elle ferait le déplacement (à Londres, NDLR) simplement pour disputer des matches de double."

"Coup de fouet"

Absente du circuit depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en septembre 2022, Serena Williams revient sur le circuit près d'un an après sa sœur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025.

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L'annonce du 1er juin a mis fin à plusieurs mois de spéculations, alimentées par la réinscription de l'Américaine sur la liste des joueuses pouvant être assujetties à des contrôles antidopage aléatoires.

"Quand elle est sortie du court (en 2022 à l'US Open), j'ai vraiment cru que c'était la fin", a commenté le 1er juin depuis Roland-Garros, Lindsay Davenport, une autre ex-No1 mondiale américaine. "Quand j'ai appris qu'elle avait réintégré la liste des joueuses pouvant être testées par les autorités antidopage, j'étais vraiment surprise. Personne ne réintègre cette liste sans avoir l'intention de rejouer", a poursuivi l'actuelle capitaine de l'équipe américaine de Billie Jean King Cup.

Le retour de "la plus grande joueuse de tous les temps", anticipe-t-elle, "va donner un coup de fouet au tennis féminin".

"Bonne nouvelle pour le tennis"

"C'est cool ! Elle a une personnalité vraiment cool. C'est une légende et c'est inspirant de voir ça", a déclaré la No1 actuelle, Aryna Sabalenka, après sa victoire en huitième à Roland-Garros contre Naomi Osaka.

"J'ai hâte de la voir jouer et probablement de l'affronter. C'est une très bonne nouvelle pour le tennis", a ajouté la Bélarusse.

Lauréate de 73 titres en simple et 23 en double sur le circuit principal, Serena Williams n'avait pas formellement dit qu'elle prenait sa retraite en septembre 2022, préférant dire qu'elle "évoluait" plus loin du tennis.

Depuis sa réintégration sur les listes antidopage, l'Américaine avait d'abord apporté un démenti formel aux rumeurs de retour sur le circuit, avant de se montrer plus évasive.

Après être devenue mère en 2017, Serena Williams a eu une deuxième fille en 2023. C'est la dixième ex-No1 mondiale à revenir en compétition après être devenue mère, et la première depuis la Japonaise Osaka, selon la WTA.

"Serena a porté ce sport à un niveau jamais atteint. C'est incroyable pour le tennis qu'elle repousse les limites et revienne", a déclaré dans le communiqué de la WTA, Martina Navratilova, qui détenait jusqu'alors le record de l'ex-No1 mondiale la plus âgée à tenter un retour sur le circuit.

"De nombreuses joueuses parmi les plus jeunes du circuit n'ont jamais eu l'occasion de l'affronter. Certaines ne l'ont peut-être même pas vue jouer à la télévision, donc ça va être une expérience inédite et excitante", a-t-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN