Roland-Garros : le naufrage de Sabalenka, l'impuissance d'Auger-Aliassime

L'hécatombe des favoris continue à Roland-Garros : alors qu'elle servait pour le match, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a sombré mercredi 3 juin en quarts de finale, renversée par la Russe Diana Shnaider (23 e ) en trois sets 3-6, 7-5, 6-0, qui affrontera en demi-finale la sensation polonaise Maja Chwalinska, 114 e mondiale et issue des qualifications.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le tableau masculin, l'Italien Flavio Cobolli (14e) a sorti le Canadien Felix Auger-Aliassime (6e), l'un des deux derniers membres du top 10 qui étaient engagés en quarts de finale, avec Alexander Zverev.

Il retrouvera en demi-finale son compatriote Matteo Arnaldi (104e), qui s'est qualifié après l'abandon de Matteo Berrettini (105e) dans le deuxième set (7-5, 5-2 ab.).

Sabalenka à deux visages

Finaliste de la dernière édition, Aryna Sabalenka était la seule représentante du top 5 en quarts de finale après les sorties successives de Jessica Pegula (5e, battue au 1er tour), Elena Rybakina (2e, défaite au 2e tour), Coco Gauff (4e, éliminée au 3e tour) et Iga Swiatek (3e, sortie en huitièmes de finale).

La Bélarusse de 28 ans a globalement maîtrisé le début de la rencontre, si ce n'est une petite alerte dans le premier set quand elle a concédé deux jeux alors qu'elle menait 5-1.

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Les vieux démons de sa finale malheureuse face à Coco Gauff en 2025, au cours de laquelle elle n'avait pas su dompter le vent et commis 70 fautes directes, ont ensuite refait surface. Les rafales qui soufflaient mercredi à Paris l'ont beaucoup gênée puisqu'elle s'est montrée bien maladroite avec un total de 57 fautes directes.

Au moment de servir pour le match à 5-4, la dernière lauréate d'un Grand Chelem encore en lice s'est crispée alors que les coups de la Russe de 22 ans touchaient toutes les lignes, lui permettant de remporter les trois jeux suivants.

"J'ai l'impression d'avoir eu de très belles occasions (de conclure le match, NDLR) dans le deuxième set. J'ai tout foutu en l'air ensuite", a soupiré Sabalenka. Elle s'est alors effondrée et n'a plus gagné un jeu, incapable d'enchaîner deux points sans envoyer une balle dans le filet ou hors des limites du court.

"Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai perdu dix jeux d'affilée. J'imagine que mentalement, je suis tombée dans un trou noir, très profond", a-t-elle expliqué.

Diana Shnaider sera opposée jeudi 4 juin en fin d'après-midi à Maja Chwalinska, qui a enfilé le costume de l'invitée surprise en battant la Russe Anna Kalinskaya (24e) 7-6 (7/3), 6-2.

"Mon objectif principal, au début, c'était de sortir des qualifications", a expliqué la Polonaise, qui pourrait imiter le parcours d'Emma Raducanu à l'US Open en 2021, devenue à 18 ans la première joueuse de l'histoire à remporter un Grand Chelem en sortant des qualifications.

Auger-Aliassime "détruit", Berrettini blessé

Chez les hommes, Flavio Cobolli a battu Felix Auger-Aliassime en quatre sets 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Le Florentin de 24 ans a pourtant mal débuté en cédant le premier set à cause de ses nombreuses erreurs, notamment en coup droit.

Alors qu'il menait 3-1 dans le deuxième, "FAA" a subi une baisse de régime dont l'Italien a profité pour recoller à un set partout en retrouvant de la rigueur en coup droit. Puis le Canadien s'est procuré sept balles de break dans le troisième set, qu'il n'a pas su convertir.

"Je traverse une période difficile dans ma carrière de tennisman. Aujourd'hui je me sens un peu détruit", a lâché le Montréalais de 25 ans, mâchoires serrées, en conférence de presse.

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La défaite est d'autant plus amère qu'il a raté l'occasion de se hisser dans le dernier carré d'un Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière - après l'US Open 2021 et 2025 - dans un tableau très ouvert depuis la sortie dès le 2e tour du N.1 mondial Jannik Sinner.

Il y aura donc un Italien en finale : Cobolli retrouvera dans le dernier carré Matteo Arnaldi, qui a décroché son ticket dans une ambiance morose après l'abandon de Matteo Berrettini dans le deuxième set, un nouveau coup dur pour le Transpalpin de 30 ans dont la carrière est marquée par les blessures à répétition.

"Au milieu du premier set, j’ai commencé à ressentir quelque chose (au niveau de la hanche gauche) quand je servais (...) je ne voulais pas que le tournoi se termine comme ça", a déploré le finaliste à Wimbledon en 2021, qui attend désormais des examens médicaux approfondis pour savoir s'il pourra concourir sur gazon les prochaines semaines.

AFP/VNA/CVN