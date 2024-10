Réunion sur la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la COP26

Le chef du gouvernement a souligné que cette réunion avait lieu dans le contexte de grands efforts nationaux pour surmonter les conséquences catastrophiques directes et indirectes du typhon Yagi.

En cette conjoncture actuelle, le développement vert est une tendance inévitable et la mise en œuvre des objectifs du Vietnam avancés lors de la COP26 nécessite une grande détermination, de grands efforts, des actions drastiques et ciblées, une mobilisation de toutes les ressources, de toute la population, a affirmé Pham Minh Chinh.

Il a demandé aux participants de la réunion d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le Vietnam lors de la COP26, en particulier les résultats de la mise en œuvre des tâches définies lors de la 4e réunion du Comité de direction, du JETP (accord de Partenariat de transition énergétique juste) et des actions dans le cadre de l’AZEC (Asia Zero Emission Community - Communauté asiatique zéro émission)…

Il est également nécessaire d’analyser les causes des difficultés et de lancer des missions et tâches dans les temps à venir.

VNA/CVN