Malaisie : les revenus des centres de données devraient augmenter l'année prochaine

La Malaisie devrait engranger 3,6 milliards de MYR (plus de 812 millions d’USD) de revenus provenant du secteur des centres de données l'année prochaine, contre 2,09 milliards de MYR en 2022, car la croissance rapide des centres de données, en particulier dans la vallée de Klang et l'État de Johor, crée de nouveaux emplois et stimule le développement de son secteur manufacturier.

>> La Malaisie doit rester neutre pour rester une destination d'investissement

>> La Malaisie concentre ses investissements sur les ressources humaines numériques

>> La Malaisie prévoit une augmentation du salaire allant jusqu'à 15% pour les fonctionnaires

Photo : AFP/VNA/CVN

La croissance des centres de données en Malaisie est sur le point de générer d'importantes opportunités d'emploi indirectes dans divers secteurs, notamment la fabrication, la construction et la logistique, a déclaré le directeur général de la Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Mahadhir Aziz à la presse lors d'une récente interview.

Il a ajouté que le développement des centres de données nécessite l'implication de nombreuses entreprises, avec un large éventail de rôles d'ingénierie tels que la conception, la planification et la construction.

La Malaisie connaît une demande croissante de matériaux, de composants et de technologies nécessaires à la construction et à la maintenance des centres de données, ce qui stimule l’industrie manufacturière locale.

Selon Mahadhir Aziz, les centres de données nécessiteront également des postes non techniques dans les ressources humaines, les finances et la gestion de projet, ainsi que dans l’environnement, la santé et la sécurité.

Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle malaisiens jouent un rôle essentiel dans la prévision de la demande de travailleurs hautement qualifiés pour les centres de données et les industries manufacturières connexes, en veillant à ce que les programmes soient mis à jour en fonction de la demande industrielle. Cette harmonisation aidera le pays à préparer la main-d’œuvre nécessaire, soutenant ainsi l’expansion rapide des centres de données.

Ces dernières années, plusieurs géants mondiaux de la technologie comme Google, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft ont évoqué des plans pour développer une infrastructure de cloud computing en Malaisie, AWS envisageant un investissement à long terme pouvant atteindre six milliards d’USD jusqu'en 2037.

Plus tôt ce mois-ci, le vice-ministre des Communications, Teo Nie Ching, a déclaré que de 2021 à mars 2024, le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a approuvé un investissement lié aux centres de données d'une valeur de 76 milliards de MYR par l'intermédiaire de l'Autorité malaisienne de développement des investissements, attirant ainsi davantage d'entreprises à investir dans l'économie numérique et les centres de données.

VNA/CVN