La Malaisie intensifie ses efforts de développement de l'énergie durable

Photo : Bernama/VNA/CVN

Selon le rapporte l'Agence de presse nationale Bernama, l'événement de deux jours, organisé par le ministère de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau (PETRA) par l'intermédiaire de l'Autorité de développement de l'énergie durable (SEDA), rassemble plus de 5.000 participants du monde entier. Il comprend 15 partenaires stratégiques, 70 exposants et 70 intervenants au cours de quatre sessions plénières et de huit ateliers approfondis.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Datuk Seri Fadillah Yusof, qui est également ministre de PETRA, a déclaré que le thème souligne l'urgence d'accélérer la transition énergétique durable grâce à des approches innovantes.

"Le sommet est méticuleusement conçu avec des sujets spécialisés conçus pour répondre aux besoins de ceux qui s'efforcent de mettre en œuvre à grande échelle des solutions de pointe pour propulser un avenir énergétique durable", a-t-il déclaré, cité par la nouvelle agence.

Le gouvernement malaisien s'est engagé à augmenter sa capacité en énergie renouvelable à l'échelle nationale, visant 40% d'ici 2035 et 70% d'ici 2050. En outre, le pays prévoit de promouvoir le commerce transfrontalier des énergies renouvelables pour assurer la sécurité énergétique de la communauté de l'ASEAN.

VNA/CVN