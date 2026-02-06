Résolution N°80 : la culture, une force motrice pour façonner l’avenir de la nation

La culture vietnamienne s’est toujours affirmée comme une source vivifiante, façonnant l’âme, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien. Des chants populaires et des fêtes traditionnelles empreintes d’un fort esprit communautaire aux patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus et honorés par le monde, la culture constitue depuis longtemps le socle spirituel de la société vietnamienne.

À l’aube d’une nouvelle ère – marquée par une intégration internationale approfondie, la transformation numérique et une concurrence mondiale accrue –, le rôle du soft power, et plus particulièrement celui de la culture, revêt une importance sans précédent. C’est dans ce contexte que la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne a été adoptée, affirmant une vision résolument novatrice : la culture ne doit pas seulement être un fondement, mais devenir une force motrice capable de guider l’avenir de la nation..

La culture : de la "sphère spirituelle" à un pilier du développement

Pendant longtemps, la culture a souvent été perçue comme un domaine venant après l’économie. La Résolution N°80 a opéré un changement fondamental de paradigme en affirmant que le développement de la culture et de l’être humain constitue à la fois un objectif, une force motrice et un mécanisme de régulation du développement rapide et durable du pays. La culture doit précéder, éclairer l’action publique et imprégner en profondeur l’ensemble des politiques de développement.

La réalité démontre que de nombreuses localités à travers le pays ont connu un essor remarquable non seulement grâce à leur potentiel économique, mais aussi grâce à la force de la culture – ce soft power qui forge la crédibilité, l’influence et une attractivité durable. À titre d’exemple, le chant populaire Quan ho de Bac Ninh, préservé, transmis et intégré à la vie contemporaine, contribue non seulement à sauvegarder l’essence de l’identité culturelle nationale, mais aussi à affirmer la valeur de la culture vietnamienne dans l’espace des échanges et du dialogue internationaux.

Le complexe des monuments de l’ancienne capitale de Huê et la musique de cour Nha nhac de Huê, lorsqu’ils sont préservés et valorisés en lien avec les activités festivalières et touristiques, sont devenus une marque culturelle emblématique, contribuant à la restructuration de l’économie et au renforcement de l’image du Vietnam sur la scène internationale.

La gastronomie vietnamienne, avec des plats devenus des symboles mondiaux tels que le pho, le bun cha, les goi cuôn, le com tâm ou encore le café vietnamien, affirme de plus en plus son rôle de vecteur efficace de la diplomatie culturelle, diffusant l’image du pays et du peuple vietnamiens à travers le monde.

À l’échelle internationale, de nombreux pays qui valorisent leur culture traditionnelle tout en l’associant aux technologies modernes et en promouvant le développement des industries créatives offrent des exemples éloquents démontrant que la culture n’est pas seulement un socle, mais qu’elle est devenue une force capable d’orienter et de façonner l’avenir des nations.

Au Vietnam, la Résolution n°80 fixe une exigence claire : la culture doit être placée sur un pied d’égalité avec l’économie, la politique et le social, pour devenir un pilier du développement. Il ne s’agit pas seulement de développer la littérature et les arts ou de préserver le patrimoine, mais aussi de former des Vietnamiens épanouis et pleinement développés, de bâtir un environnement culturel sain - de la famille et de l’école à la société dans son ensemble et à l’espace numérique - et de promouvoir vigoureusement les industries culturelles et l’économie créative.

Préserver l’âme nationale dans la dynamique de la modernité

L’un des défis majeurs actuels consiste à préserver et à valoriser les valeurs culturelles traditionnelles dans un contexte de modernisation et de mondialisation accélérées. L’essor des plateformes numériques transfrontalières ouvre à la fois de nouvelles opportunités de promotion culturelle et fait émerger des risques liés à l’intrusion d’éléments exogènes inappropriés, susceptibles d’éroder l’identité nationale.

La Résolution N°80 met l’accent sur la nécessité de gérer de manière harmonieuse les relations entre tradition et modernité, entre identité nationale et ouverture internationale, entre préservation et développement. La culture ne saurait être "figée" dans les musées, pas plus qu’elle ne peut se dissoudre dans une uniformisation globale. Ce n’est que lorsqu’elle s’inscrit pleinement dans la vie contemporaine, qu’elle est continuellement réinventée et transmise par les générations successives, qu’elle acquiert une vitalité durable.

Cette dynamique se reflète clairement dans l’histoire des villages de métiers traditionnels et des produits OCOP, véritables lieux de cristallisation de l’essence de la culture populaire, mais aussi espaces de créativité permanente au sein des communautés. Un autre point saillant de la Résolution N°80 réside dans l’affirmation du rôle central de l’être humain, à la fois sujet, objectif et moteur du développement culturel. La culture n’existe pas de manière abstraite ; elle se manifeste concrètement à travers chaque individu, chaque comportement et chaque norme de conduite sociale.

La Résolution met en avant la construction d’un système de valeurs nationales, d’un système de valeurs culturelles, de valeurs familiales ainsi que des normes de l’homme vietnamien dans la nouvelle ère. Il s’agit d’une synthèse harmonieuse entre la tradition du patriotisme, de la solidarité, de l’humanité et de la bienveillance, et l’esprit de créativité, de responsabilité, de discipline et d’aspiration à l’élévation.

La Résolution N°80-NQ/TW ne se limite pas à un document d’orientation ; elle constitue un véritable appel à l’action adressé à l’ensemble de la société. Pour que la culture devienne réellement une force motrice guidant l’avenir de la nation, une mobilisation coordonnée de tout le système politique est indispensable, de même que la créativité des intellectuels, des artistes, des écrivains et des entreprises, ainsi que la participation active de chaque citoyen.

Selon le Pr. associé-Dr. Nguyên Thê Ky, vice-président du Conseil central de théorie, "ce qui me marque particulièrement, c’est que la Résolution n°80 continue de réaffirmer la pensée majeure et intemporelle du Président Hô Chi Minh lors de la première Conférence nationale sur la culture en 1946 : “La culture doit éclairer la voie de la nation”. Par ailleurs, la Résolution précise que “la culture vietnamienne est la cristallisation des valeurs nobles de la nation au cours de milliers d’années d’édification et de défense du pays ; elle constitue une ressource endogène essentielle, nourrissant l’intelligence, l’âme, le courage et la force morale du peuple vietnamien”. La culture demeure ainsi une force endogène permanente, dont les valeurs imprègnent profondément tous les aspects de la vie sociale".

Les industries culturelles : un nouveau moteur de croissance

Un autre contenu à caractère novateur de la Résolution N°80 réside dans le développement vigoureux des industries culturelles, considérées comme un nouveau moteur de croissance de l’économie. L’objectif de porter la contribution des industries culturelles à environ 7% du PIB d’ici 2030, puis à près de 9% à l’horizon 2045, témoigne d’une forte détermination.

Cinéma, musique, arts plastiques, design, mode, tourisme culturel, jeux vidéo, contenus numériques… sont autant de secteurs dans lesquels le Vietnam dispose d’un potentiel considérable. L’enjeu réside dans la mise en place d’institutions innovantes, d’un environnement créatif ouvert, de ressources humaines hautement qualifiées et d’une participation accrue des entreprises.

La Résolution N°80 affirme le rôle des entreprises en tant que moteur essentiel de l’écosystème culturel et créatif, tout en soulignant leur responsabilité sociale et l’orientation humaniste des activités culturelles, afin d’éviter une dérive vers une marchandisation purement commerciale.

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, la culture devient un "langage commun" reliant les nations. La Résolution N°80 vise à renforcer le soft power national et à faire du Vietnam une destination attractive pour des événements culturels et artistiques de portée régionale et mondiale.

La création de nouveaux centres culturels vietnamiens à l’étranger, l’intensification de la diplomatie culturelle, la promotion des patrimoines inscrits par l’UNESCO, ainsi que l’exportation de produits vietnamiens porteurs d’histoires culturelles propres à chaque produit contribueront à affirmer la position et l’image du Vietnam dans le nouvel ordre mondial.

Des artisans œuvrant discrètement à la préservation des savoir-faire traditionnels dans les villages de métiers aux décideurs politiques, chercheurs et gestionnaires culturels, tous concourent à façonner le visage de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère.

À la lumière de la Résolution N°80, la culture vietnamienne est replacée à sa juste valeur : non seulement comme la mémoire du passé, mais aussi comme une force créatrice de l’avenir. Lorsque la culture imprègne chaque politique, chaque action et chaque espace de vie, l’identité nationale se consolide, l’aspiration au développement s’éveille et le soft power national se diffuse. Développer la culture, c’est enrichir l’être humain, nourrir la confiance et forger la résilience afin que le Vietnam puisse s’affirmer, se développer rapidement et durablement, et s’intégrer en profondeur dans la nouvelle ère.

