Résolution N°72 : un puissant moteur pour le développement du mouvement sportif de masse

La Résolution N°72, datée du 9 septembre 2025, constitue un jalon important, réaffirmant l’attention particulière accordée par le Parti et l’État à la santé de la population. Il s’agit d’une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique, par la société et par chaque citoyen ainsi que d’un objectif constant du secteur vietnamien de l’éducation physique et sportive, contribuant à améliorer la condition physique et la stature de la population vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution décide également de retenir la Journée mondiale de la santé (7 avril) comme "Journée de la santé pour tous", afin d’encourager chacun à pratiquer régulièrement de l'activité physique.

Elle place la population au centre, en garantissant un accès complet et équitable aux services de santé. Parallèlement, le Parti met en avant le principe "mieux vaut prévenir que guérir", encourage les modes de vie sains et promeut une culture du soin de la santé au sein de la communauté. L’un des leviers essentiels pour améliorer la santé publique réside dans le développement du mouvement sportif.

La Résolution propose également de nombreuses missions et solutions concrètes afin de renforcer le rôle du sport dans l’amélioration de la santé publique. Il s’agit notamment d’intensifier la communication pour sensibiliser à l’importance de l’exercice physique, de créer des habitudes de prise en charge de la santé chez chaque individu et dans la communauté, et de bâtir une "culture de la santé" à l’échelle nationale.

Ainsi, le Parti et l’État accorderont une attention particulière à la planification, à l’investissement et à l’amélioration de l’efficacité des infrastructures culturelles et sportives publiques, afin de garantir à tous les citoyens, dans toutes les régions, des espaces d’entraînement accessibles. En outre, la Résolution exige la mise en œuvre efficace des programmes et stratégies nationales visant à améliorer les capacités intellectuelles, physiques, la stature et l’espérance de vie des Vietnamiens, ainsi que la stratégie nationale de nutrition et le programme de santé scolaire.

Selon Nguyên Danh Hoàng Viêt, directeur de l’Administration vietnamienne des sports, le mouvement sportif de masse continue de se développer fortement, constituant une base solide pour le sport de haut niveau. Les activités sportives se développent dans toutes les couches de la population, notamment chez les jeunes, les élèves, les étudiants, les forces armées, les personnes âgées…

La campagne "Toute la population s’entraîne physiquement en suivant l’exemple du Président Hô Chi Minh" se déroule avec dynamisme, créant une émulation dans la pratique sportive à travers tout le pays.

Selon les statistiques, en 2025, plus de 38% de la population pratiquait régulièrement une activité sportive, et 28,3% des foyers répondaient aux critères de "famille sportive".

La Résolution 72 reflète une vision stratégique à long terme du Parti et de l’État en matière de santé publique, avec pour objectif d’améliorer les capacités intellectuelles, physiques, la stature et la longévité des Vietnamiens, a estimé le docteur Nguyên Manh Thang, président de l’Association vietnamienne de médecine du sport.

VNA/CVN