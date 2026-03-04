Résolution N°71 : Hanoï vise 50% des établissements scolaires appliquant l’IA d’ici 2030

Le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï a organisé le 4 mars, une conférence d’entrainement consacrée au déploiement pilote de l’enseignement de l’intelligence artificielle (IA) dans les établissements scolaires. Plus de 1.500 cadres et enseignants y ont participé, en présentiel et en ligne, dans 126 communes et quartiers ainsi que 16 regroupements de lycées.

>> Résolution 71 : percées dans le développement de l'éducation et de la formation

>> Résolution 71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation

>> Potentiel scientifique et technologique, levier pour hisser le niveau universitaire

>> Le Premier ministre exhorte à accélérer l'innovation et la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-directeur du Service de l’éducation et de la formation, Pham Quoc Toan, cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme d’action n°05-CTr/TU du Comité du Parti de Hanoï, visant à concrétiser la Résolution N°71 du 22 août 2025 du Bureau politique sur les percées stratégiques dans le développement de l’éducation et de la formation.

Une enquête réalisée en 2025 par l’Institut des sciences de l’éducation du Vietnam révèle que 92 % des élèves savent utiliser l’IA et que 85 % des enseignants l’ont déjà intégrée dans l’enseignement et la gestion des élèves. Sur la base du cadre établi par le ministère de l’Éducation et de la Formation, Hanoï a défini quatre piliers de compétences à transmettre aux élèves : une approche centrée sur l’humain, l’éthique dans l’utilisation de l’IA, les connaissances techniques et les capacités d’application, ainsi que l’aptitude à concevoir des systèmes d’IA à un niveau adapté.

La feuille de route est adaptée à chaque niveau d’enseignement. Au primaire, les élèves se familiarisent avec les robots et assistants virtuels et apprennent à protéger leurs données personnelles. Au collège, ils découvrent les principes de fonctionnement de l’IA et l’utilisent pour créer des produits numériques au service de l’apprentissage. Au lycée, ils sont encouragés à concevoir et améliorer des outils d’IA à travers des projets scientifiques liés à l’orientation professionnelle à l’ère numérique. Dans les classes spécialisées en informatique, au moins un module approfondi annuel est consacré aux techniques et à la conception de systèmes d’IA.

Ce Service a chargé les départements compétents d’élaborer des ressources pédagogiques numériques, des cours modèles et une banque de projets STEM et STEAM intégrant l’IA. Les établissements sont invités à moderniser leurs infrastructures informatiques et à intégrer l’IA dans la matière Informatique ainsi que dans d’autres disciplines, sans alourdir les programmes. Les enseignants sont encouragés à poursuivre leur autoformation afin d’utiliser l’IA de manière sûre et efficace.

Lors de la conférence, des experts du ministère ont présenté les orientations de mise en œuvre et répondu aux questions des enseignants afin de lever les difficultés rencontrées sur le terrain.

Des représentants du lycée Bac Thang Long (commune de Kim Chung) ont souligné que l’éducation à l’IA constitue désormais une exigence incontournable pour permettre aux élèves de s’adapter et de se développer à l’ère numérique. L’objectif n’est pas de former des experts en IA, mais de développer chez les élèves les compétences nécessaires pour devenir des co-créateurs responsables, capables d’intégrer les connaissances sur les données, les algorithmes, l’éthique et la conception.

Durant la phase pilote (février-mai 2026), 100 % des élèves de cet établissement auront accès aux contenus relatifs à l’approche centrée sur l’humain, à l’éthique de l’IA, aux bases techniques et applicatives, ainsi qu’à la conception de systèmes d’IA, via l’intégration dans certaines matières, les activités d’orientation et les clubs STEM.

Au collège Nguyên Nhu Uyên (quartier de Yên Hoà), l’intégration de l’IA repose sur le principe de ne pas augmenter le nombre d’heures de cours ni la charge de travail des élèves, tout en restant conforme au Programme d’éducation générale 2018. Les contenus seront intégrés dans des disciplines telles que l’Informatique, les Mathématiques, les Sciences naturelles, la Littérature et les activités expérientielles, avec une évaluation régulière pour en optimiser l’efficacité.

Selon le plan fixé, les écoles pourront également organiser des modules spécialisés, des clubs d’IA et des concours d’innovation afin de diffuser largement ces connaissances. Hanoï se fixe pour objectif que, d’ici 2030, 50 % des établissements scolaires appliquent l’IA dans la gestion et l’enseignement, avant d’atteindre 100 % en 2035.

VNA/CVN