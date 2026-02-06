Hô Chi Minh-Ville

Remise des prix du concours d’idées de start-up pour les élèves et étudiants

Le 4 février, à l’Université internationale Hông Bàng (Hô Chi Minh-Ville), le Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie de remise des prix du concours "Élèves et étudiants porteurs d’idées de start-up" de l’année scolaire 2025-2026.

S’exprimant lors de l’événement, Huỳnh Lê Nhu Trang, directrice adjointe du Service de l’Éducation et de la Formation, a indiqué qu’après trois jours de compétitions intenses lors de la phase finale, du 2 au 4 février, le concours s’est achevé par la sélection des 15 projets les plus remarquables, qualifiés pour représenter Hô Chi Minh-Ville à la finale nationale.

Cette année, le concours a suscité un vif engouement avec 375 projets de startup déposés dès la phase préliminaire. À l’issue d’une sélection rigoureuse, 36 projets ont été retenus pour concourir en finale. L’initiative a ainsi contribué à renforcer et à diffuser l’esprit entrepreneurial au sein du milieu scolaire.

"Le concours a réuni des élèves du collège, du lycée, ainsi que des apprenants issus des centres d’enseignement professionnel et d’éducation permanente. Les projets, couvrant de nombreux domaines et présentant une grande diversité de formes, témoignent du fait que l’esprit d’entreprise peut naître très tôt, sans attendre l’entrée à l’université. Il s’agit d’une base essentielle de connaissances et de compétences permettant aux élèves de mieux se préparer pour leurs parcours futurs", a souligné Mme Trang.

Selon les membres du jury, les projets présentés ont mis en évidence l’audace, la créativité et la capacité d’initiative des élèves. À travers leurs exposés et leurs réponses aux questions parfois exigeantes du jury, les participants ont démontré de solides compétences en réflexion critique, en résolution de problèmes, en travail d’équipe, ainsi qu’une remarquable aptitude à sortir de leur zone de confort.

À l’issue du concours, le comité d’organisation a décerné 12 prix d’encouragement, 6 troisièmes prix, 4 deuxièmes prix et 2 premiers prix.

Les deux premiers prix ont été attribués au projet "Kidguard" du lycée Luong Thê Vinh et au projet "Balance Up", porté par les élèves de l’école secondaire et lycée Trân Đai Nghia.

Sur la base des résultats de cette finale, 15 projets d’excellence représenteront Hô Chi Minh-Ville au concours national «Élèves et étudiants avec des idées de startup», organisé par le ministère de l’Éducation et de la Formation, prévu pour mars 2026.

Texte et photo : Quang Châu/CVN