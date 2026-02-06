Résolution N°57 : mise en service du premier supercalculateur de dernière génération au Vietnam

Le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) a officiellement mis en service le 6 février, le système de supercalculateur NVIDIA DGX B200, le premier du genre détenu par le Vietnam.

La plateforme de calcul haute performance, parmi les plus avancées au monde, est dédiée à la recherche et au développement de modèles d’intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération. Le Centre de services de données et d’IA de Viettel (Viettel AI) assure l’exploitation directe de ce système pour concevoir des modèles d’IA "made in Vietnam".

Le système B200 affiche une performance de 1,5 ExaFLOPs FP8, soit 1 500 millions de milliards d'opérations par seconde. Étant l'une des infrastructures les plus convoitées de NVIDIA, son accès demeure restreint à l'échelle mondiale par des contrôles à l'exportation. Cet investissement concrétise la Résolution n° 57/TW-NQ du 22 décembre 2024 du Bureau politique, qui préconise la maîtrise des technologies stratégiques nationales, dont l'IA.

En tant que pilier technologique national, Viettel déploie cette infrastructure pour soutenir le développement de l’IA à grande échelle, en garantissant un déploiement sécurisé, fiable et conforme à la législation vietnamienne.

Nguyên Manh Quy, directeur de Viettel AI, a souligné que cette initiative vise à bâtir une capacité d’IA souveraine au service de la transformation numérique nationale. Viettel AI a déjà entamé l’entraînement de modèles de langage étendu (LLM) en vietnamien ainsi que de modèles génératifs multimodaux spécialisés par secteurs.

Basé sur l'architecture Blackwell, le B200 offre une capacité d'entraînement trois fois supérieure et une inférence quinze fois plus rapide que la génération antérieure. Installé au Centre technique de Hoa Lac, ce supercalculateur constituera l'infrastructure centrale de l'IA au Vietnam. Viettel prévoit également de partager cette puissance de calcul avec des instituts de recherche et des entreprises locales pour favoriser un écosystème d'IA autonome, sûr et durable.

