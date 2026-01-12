Maintien de la paix

Le Vietnam s'affirme comme pôle régional de formation d'excellence

La cérémonie d’ouverture du cours de formation des officiers d’état-major des Nations unies 2026 (UNSOC 2026), soutenu par le Canada, s’est tenue ce 12 janvier au matin au Département vietnamien du maintien de la paix (ministère de la Défense).

Photo : VNA/CVN

Cet événement marque une nouvelle étape dans la coopération en matière de défense et de formation entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

Prévu du 3 au 30 janvier, l’UNSOC 2026 est dispensé par des formateurs vietnamiens, avec l’appui consultatif d’experts canadiens. Le cours réunit des stagiaires venus du Vietnam et de plusieurs pays partenaires dans le cadre du Programme de coopération en matière de formation militaire et de défense (MTCP), notamment le Bangladesh, les Fidji, l’Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Timor-Leste. Des officiers de l’Armée populaire lao participent également à cette formation, à l’invitation du ministère vietnamien de la Défense.

Lors de la cérémonie, le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien du maintien de la paix, a souligné que depuis plus de onze ans de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam bénéficie toujours du soutien précieux du Canada et de l’ONU, en particulier dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités. La coopération bilatérale Vietnam - Canada dans ce secteur s’est développée de manière substantielle, efficace et durable, l’UNSOC 2026 constituant une illustration concrète de ce partenariat de confiance.

Le général Pham Manh Thang a souligné l'importance particulière de cette édition : il s'agit du premier cours international de formation approfondie organisé de manière autonome par le Vietnam et soumis à l'évaluation de l’Unité intégrée de formation du Département des opérations de paix de l'ONU. Les résultats de cette évaluation serviront de base à la certification des futurs cours UNSOC organisés par le Vietnam selon les normes onusiennes.

Cette formation vise à doter les officiers de l’Armée populaire du Vietnam, de l’Armée populaire lao ainsi que des pays partenaires du MTCP des connaissances et compétences professionnelles nécessaires afin de leur permettre d’exercer efficacement les fonctions d’officiers d’état-major au sein des missions de maintien de la paix des Nations unies.

Elle contribue également à renforcer le prestige, la position et les capacités du Vietnam dans l’organisation et la gestion de formations internationales spécialisées, à développer un corps de formateurs de haut niveau et à consolider les relations d’amitié et de coopération pratique entre le Vietnam, le Laos, le Canada et les partenaires internationaux dans le domaine du maintien de la paix.

Exprimant sa confiance dans le succès de l’UNSOC 2026, le général de division Pham Manh Thang a affirmé qu’avec une préparation minutieuse, un sens élevé des responsabilités et la détermination de l’ensemble des cadres, formateurs, coordinateurs et stagiaires, le cours sera couronné de succès et reconnu conforme aux normes des Nations unies.

Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel, a souligné que l’UNSOC 2026 constitue une preuve vivante du partenariat de plus en plus substantiel et fiable entre le Canada et le Vietnam dans leurs contributions communes à la paix et à la sécurité internationales. Il a remercié l’Armée populaire du Vietnam, en particulier le Département vietnamien du maintien de la paix, pour leur étroite coordination et l’efficacité de l’organisation de ce cours de formation d’envergure.

Appréciant hautement le sens des responsabilités et le professionnalisme de la partie vietnamienne, l’ambassadeur James Nickel a indiqué que depuis la signature du Mémorandum d’entente sur le maintien de la paix en 2023, le Vietnam a affirmé un rôle de plus en plus visible en accueillant de nombreux cours de formation soutenus par le Canada.

Cette dynamique contribue à renforcer le prestige et la position du Vietnam en tant que pôle régional de formation au maintien de la paix, en adéquation avec les priorités des Nations unies.

VNA/CVN