Le chef du Parti met l'accent sur la promotion de l'amitié traditionnelle Vietnam - Russie dans la nouvelle ère

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie et de sa participation à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et la délégation de haut niveau du Vietnam ont visité l'Académie russe de l'économie nationale et du service public auprès du président de la fédération de Russie (ARENSP, Académie présidentielle), où il a prononcé un discours important.

>> Le chef du PCV rencontre la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

>> Les liens entre le PCV et le PRU, une base solide pour les relations Vietnam - Russie

>> Le secrétaire général du Parti assiste à l'inauguration du vol direct Hanoï - Moscou

Photo : VNA/CVN

Dans son discours intitulé "Consolider l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie dans une nouvelle ère, pour la paix, la coopération et le développement", le secrétaire général Tô Lâm a rappelé l'importance historique de l'appui sincère et fidèle de l'Union soviétique dans le passé et de la Fédération de Russie aujourd'hui, le considérant comme un héritage précieux à entretenir pour développer les relations de coopération à présent et dans le futur.

Il a exprimé sa joie de pouvoir s'adresser à l'Académie présidentielle en cette période hautement symbolique pour la Russie. Il a souligné que les générations précédentes, marquées par une solidarité exceptionnelle, ont jeté les bases solides des relations actuelles, que les deux pays doivent continuer à entretenir et développer.

Adressant aux participants le processus de Dôi moi (Renouveau) du Vietnam, il a déclaré qu'en surmontant de nombreuses difficultés, le Vietnam s'est imposé comme une économie ouverte et dynamique, ainsi qu'un moteur de croissance. Ces réalisations majeures et significatives, conjuguées à la reconnaissance de ses amis internationaux, ont placé le pays sur un nouveau point de départ historique, avançant avec confiance vers une nouvelle ère, avec des orientations stratégiques et à long terme pour son avenir.

Promouvoir l'échange de visites

Tô Lâm a souligné que les dirigeants vietnamien et russe ont échangé leurs points de vue et défini des orientations pour promouvoir l'échange de visites, mener des consultations et des dialogues réguliers et approfondis au plus haut niveau, et renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, qui constitue un axe essentiel des relations bilatérales.

Il a notamment souligné la nécessité de donner la priorité et de faciliter l'expansion des relations commerciales, financières et d'investissement, en conformité avec le droit international et les législations des deux pays, afin de dynamiser les flux de biens et de services. En parallèle, il faut élargir la coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'exploitation et de la transformation des ressources minérales, de l'industrie, de la mécanique et de l'énergie.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité constitue un domaine particulier dans les relations bilatérales, qui doit répondre aux exigences du contexte actuel et contribuer à la paix, la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. Il a appelé à intensifier la coopération en matière de science, de technologie, d'innovation, de transformation numérique, en mettant l'accent sur les sciences fondamentales, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la biotechnologie et les énergies renouvelables.

Coopération renforcée dans l'énergie

Tô Lâm a également souligné que la construction d'une centrale nucléaire constitue une priorité pour le Vietnam, exprimant le souhait d'une coopération renforcée avec la Russie dans le domaine de l'énergie atomique, en particulier dans la mise en œuvre efficace du projet de construction d'un Centre de recherche en science et technologie nucléaires au Vietnam.

Selon Tô Lâm, les deux pays doivent promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, des arts, du tourisme et des échanges entre les peuples. Ils doivent renforcer la formation des ressources humaines de qualité, notamment via le Consortium russo-vietnamien des universités techniques.

Il a exprimé le souhait que l'ARENSP renforce ses liens avec les instituts de recherche et universités vietnamiens dans les domaines de l'administration publique, de l'économie internationale et des relations internationales.

Le secrétaire général a proposé de renforcer la coordination entre les deux pays au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux, de promouvoir le multilatéralisme et un ordre mondial multipolaire équitable et durable, dans lequel la Russie est un pôle important, fondé sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

Il a exprimé son souhait que la Russie continue de soutenir le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale. Le Vietnam s'est engagé à renforcer la collaboration étroite avec la Russie pour approfondir le partenariat stratégique ASEAN - Russie, a-t-il ajouté.

Le dirigeant vietnamien a souligné l'histoire héroïque et les grandes réalisations de la nation et du peuple russes, ainsi que le développement glorieux des relations bilatérales, qui a confirmé le rôle et la position particuliers de la Russie au Vietnam, notamment les contributions importantes de l'ARENSP.

Dans son discours, Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude aux vétérans, intellectuels et experts russes qui ont consacré leur affection et leur soutien au Vietnam au fil des ans, soulignant qu'ils resteront toujours des amis, des camarades et des frères fidèles et proches du peuple vietnamien.

Il a exprimé l'espoir que les jeunes générations des deux pays comprendront profondément le noble esprit international incarné par la relation unique et fidèle entre les peuples vietnamien et russe, ainsi que l'importance de continuer à entretenir la solidarité, l'amitié et la coopération étroite entre les deux pays dans la nouvelle ère.

Il s'est déclaré convaincu que les deux nations continueraient de s'accompagner sur la voie de la prospérité, de la richesse et du bonheur pour leurs peuples, et que les relations bilatérales atteindront de nouveaux sommets, à la hauteur de la stature historique et culturelle de chaque pays et des exigences de l'époque.

À cette occasion, le recteur de l'ARENSP, Alexeï Gennadiévitch Komissarov, a décerné au chef du PCV le titre de "Professeur honoraire" de l'Académie présidentielle. Il a également remis une copie d'une thèse de feu Nguyên Phu Trong, secrétaire général du PCV. Ce dernier avait soutenu cette thèse en 1983, portant sur les activités du PCV visant à renforcer ses relations avec le public, en s'appuyant sur l'expérience du Parti communiste de l'Union soviétique.

VNA/CVN