Perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le marché boursier vietnamien a entamé une nouvelle phase suite à son reclassement par FTSE Russell au rang de «marché émergent secondaire», offrant ainsi au secteur de la gestion de fonds davantage d’opportunités de se développer, d’attirer des capitaux et d’élargir sa base d’investisseurs institutionnels.

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Ce reclassement offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Dans ce contexte, le secteur de la gestion de fonds dispose d’une marge de croissance importante. Le pays comptait jusqu’à la fin juin 43 sociétés de gestion de fonds et 141 fonds d’investissement en valeurs mobilières. En incluant les portefeuilles d’investissement sous mandat, le total des actifs gérés par ces sociétés s’élève à environ 846.000 milliards de dôngs (32,5 milliards de dollars).

Au cours de la dernière décennie, la valeur totale des actifs gérés par les sociétés de gestion de fonds a progressé à un taux annuel moyen supérieur à 20%. Les fonds ouverts et les fonds indiciels cotés (ETF) représentent désormais environ 80% de la valeur nette d’inventaire totale, portés par leurs atouts en matière de liquidité, de flexibilité d’allocation de portefeuille et de transparence.

Photo : VNA/CVN

Les chiffres indiquent que le secteur des fonds a jeté des bases solides, mais que sa taille reste bien inférieure à l’objectif fixé à plus long terme. Le Vietnam compte actuellement plus de 700.000 investisseurs détenteurs de parts de fonds. Pour atteindre l’objectif d’environ 2,5 millions d’investisseurs d’ici 2030, le secteur doit en attirer près de 1,8 million d’investisseurs supplémentaires, ce qui implique de multiplier par environ 3,6 la taille de sa base d’investisseurs.

Ce reclassement ouvre de nouvelles perspectives, mais la qualité du secteur des fonds sera déterminante, a déclaré la présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), Vu Thi Chân Phuong, lors d’une conférence intitulée « Le secteur des fonds dans la nouvelle ère nouvelle : Libérer les flux de capitaux pour une croissance élevée et durable », mardi 22 septembre à Hanoi.

Il offre au secteur vietnamien de la gestion de fonds de meilleures opportunités pour renforcer ses liens avec les marchés financiers internationaux. Toutefois, le développement de ce secteur ne doit pas se limiter à une simple augmentation des actifs sous gestion ; il doit s’accompagner d’une amélioration de la qualité des flux de capitaux, des capacités de gouvernance, du professionnalisme et de la contribution du secteur au marché financier ainsi qu’à l’économie dans son ensemble.

Améliorer le cadre juridique et les mécanismes politiques

Selon Vu Thi Chân Phuong, la SSC prévoit également de continuer à améliorer le cadre juridique et les mécanismes politiques afin d’élargir les perspectives de développement du secteur des fonds, et de réviser les réglementations régissant l’organisation et le fonctionnement des sociétés de gestion, des fonds d’investissement, des agents de distribution et des prestataires de services.

Parallèlement, l’autorité de régulation vise à favoriser le développement d’une gamme plus variée de types de fonds et de produits d’investissement adaptés aux besoins d’épargne et d’investissement à long terme de la population.

Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle des risques se renforcent également. Les sociétés de gestion de fonds sont tenues d’améliorer leur compétitivité et leurs normes opérationnelles, d’intégrer les avancées scientifiques et technologiques, d’accroître la transparence et de respecter l’éthique professionnelle. Elles doivent maîtriser les risques liés à la valorisation des actifs, à la liquidité, aux conflits d’intérêts et à la gestion des actifs des investisseurs.

En matière de produits, l’orientation privilégiée consiste à développer des fonds diversifiés et professionnels, en lien avec les besoins de capitaux de l’économie. Les produits adaptés aux besoins d’épargne à long terme des particuliers, ainsi que ceux capables de canaliser les capitaux vers des domaines tels que les infrastructures, l’innovation, la transformation numérique, la croissance verte et le développement durable, figurent parmi les pistes envisagées.

Une autre mission consiste à favoriser la restructuration de la base d’investisseurs en augmentant la part des investisseurs institutionnels et professionnels.

La SSC va collaborer avec les unités du ministère des Finances et les acteurs du marché afin de mettre en œuvre les objectifs de la décision n°1413/QD-TTg relative à la réforme globale du marché financier et de la décision n°3168/QD-BTC sur la restructuration des investisseurs et le développement du secteur des fonds, a indiqué Vu Thi Chân Phuong.

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de « marché émergent secondaire» ouvre la voie à un accès plus large et plus approfondi du marché aux flux de capitaux internationaux. Selon FTSE Russell, l’intégration du pays au sein de l’indice FTSE Global Equity Index Series (GEIS) doit être mise en œuvre en quatre étapes, de septembre 2026 à septembre 2027.

Selon la présidente de la SSC, le Vietnam vise non seulement à attirer les flux de capitaux liés aux indices, mais aussi à capter progressivement des capitaux à long terme provenant de fonds d’investissement mondiaux, de sociétés de gestion d’actifs et de grandes institutions financières.

Pour le secteur de la gestion de fonds, l’objectif est de renforcer les capacités de gestion d’actifs conformément aux normes internationales, de favoriser les liens avec les grandes places financières et les sociétés de gestion d’envergure, et de développer des produits adaptés aux investisseurs internationaux ; parallèlement, le secteur doit accroître sa capacité à gérer des portefeuilles de grande taille et à satisfaire à des exigences de plus en plus strictes en matière de transparence, de gouvernance et de gestion des risques.

La SSC collaborera avec les entités concernées pour élargir l’accès au marché, maintenir les critères de reclassement du statut du marché, renforcer le dialogue avec les investisseurs internationaux et faciliter une participation accrue des institutions financières étrangères au marché vietnamien.

VNA/CVN