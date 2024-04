Le chef de l’AN félicite le conseiller Samdech Say Chhum du roi du Cambodge

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a félicité l’ancien président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum, pour sa nomination comme conseiller personnel du roi du Cambodge Norodom Sihamoni.

Dans sa lettre de félicitations, le plus haut législateur vietnamien a exprimé sa conviction que Samdech Say Chhum continuera de contribuer activement au bon voisinage, à l’amitié traditionnelle et à la coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

