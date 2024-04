Le président du Sénat tchèque apprécie le potentiel et la position du Vietnam

Le dirigeant tchèque a affirmé que la politique de promotion des relations avec les pays de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam, a reçu l'attention de la part des hauts dirigeants tchèque pour répondre aux aspirations et au besoin d'une coopération plus forte entre les deux pays, conformément à la stratégie de l'UE pour la coopération dans la région indopacifique.

Photo : VNA/CVN

Le président du Sénat tchèque a exprimé son désir de développer les relations parlementaires bilatérales, soulignant la nécessité d'une coordination et d'un soutien mutuel dans les forums interparlementaires régionaux et multilatéraux. Il a convenu qu'il devrait y avoir un document sur l'orientation de la coopération entre les parlements des deux pays dans les temps à venir, y compris l'examen de la possibilité d'établir un mécanisme de coopération et d'échange d'informations entre leurs agences spécialisées et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays.

Afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, de l'éducation et de la formation, du travail, de la culture et des échanges entre les peuples, les deux parties doivent profiter du soutien de leurs hauts dirigeants pour ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre Hanoï et Prague, a-t-il remarqué.

Il a aussi apprécié des succès de la communauté vietnamienne en République tchèque comme un modèle de capacité des communautés étrangères à s'intégrer rapidement et à contribuer concrètement au développement socio-économique de la République tchèque.

Pour sa part, l’ambassadeur Duong Hoai Nam a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours approfondir davantage l’amitié et la coopération traditionnelles avec la République tchèque orientant à la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérale (1950-2025). Selon lui, le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites de haut niveau, contribuera à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, portant ainsi les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le diplomate vietnamien a souligné qu’il y avait encore beaucoup de potentiels pour promouvoir la coopération Vietnam - République tchèque notamment dans les domaines de l'industrie de défense, de la fabrication mécanique, des mines, de l'éducation, de la formation, du tourisme et de l'agriculture. Il a proposé au président du Sénat tchèque d'aider à promouvoir la coopération dans des domaines spécifiques tels que le travail, de signer un accord de coopération dans le domaine de l'éducation pour la nouvelle période avec la création d'un centre culturel vietnamien en République tchèque.

VNA/CVN