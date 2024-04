L’industrie de la beauté présente une pléthore de marques à Hanoï

Le Salon de l’industrie de la beauté (Beautycare Expo) 2024 a débuté jeudi 18 avril à Hanoï, avec plus de 250 stands venus de plus de 15 pays et territoires.

Photo : PNVN/CVN

Cet événement de trois jours constitue un événement charnière dans le secteur de la beauté, présentant des solutions et technologies de pointe provenant de pays et territoires tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, la République de Corée, le Japon, Singapour, la Chine, Taiwan (Chine) et le Maroc.

Il présente une plate-forme permettant aux entreprises de tous les secteurs de l’industrie de la beauté d’étendre leurs réseaux, de forger de nouveaux partenariats et de rechercher des projets de collaboration internationale.

Une large gamme de produits est exposée et présentée lors de l’événement, allant des cosmétiques, produits de spa, essentiels de massage et articles de cosmétologie aux solutions de soins de la peau, produits de soins capillaires, accessoires pour les ongles, produits d’hygiène bucco-dentaire, services OEM/ODM, options d’emballage, marques privées. , compléments de beauté, lentilles de contact et lunettes de mode.

Au-delà des engagements B2B, le salon comprend diverses activités, notamment un forum consacré au marché de l’industrie de la beauté en 2024 et une session en direct mettant en vedette des influenceurs beauté renommés.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Hà Thi Phuong Lam, présidente d’Adpex JSC et de Global Exhibition and Conference JSC - l’organisateur de l’événement, a souligné la demande croissante de solutions de beauté de qualité dans un contexte de progrès socio-économique. Elle a exprimé l’espoir que cette exposition catalysera la coopération bilatérale entre les nations et renforcera les liens commerciaux au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Le président de l’Association des entreprises de cosmétiques de Busan, Park Su Keun, a exprimé sa motivation à participer à la Beautycare Expo 2024 à Hanoi, citant l’apparente convergence et l’interconnexion des tendances beauté entre la République de Corée et le Vietnam.

VNA/CVN