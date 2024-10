Rencontre israélo-égyptienne pour relancer les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

De hauts responsables des services de sécurité et de l'armée égyptiens ont rencontré une délégation israélienne pour faire pression en faveur de la reprise des négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a rapporté vendredi 25 octobre la chaîne d'information égyptienne Al-Qahera.

Photo : AFP/VNA/CVN

Citant un responsable anonyme des services de sécurité, elle a indiqué que le chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, et une délégation du Shin Bet, son pendant intérieur, avaient assisté à cette réunion, sans préciser l'heure à laquelle elle s'est déroulée. Mais une source anonyme a déclaré qu'elle avait commencé jeudi soir 24 octobre et avait duré jusqu'aux premières heures de vendredi 25 octobre.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par l'Égypte pour relancer les négociations en vue de parvenir à un cessez-le-feu et d'instaurer la stabilité dans la région, a ajouté cette source.

L'Égypte a confirmé son rejet de l'opération militaire en cours dans le Nord de la bande de Gaza, a-t-elle dit, ajoutant que Le Caire "a mis en garde contre le fait qu'Israël continue d'entraver l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave" palestinienne.

Plus tôt jeudi 24 octobre, de hauts responsables de la sécurité égyptienne avaient reçu au Caire une délégation de dirigeants du Hamas pour discuter des événements actuels dans la bande de Gaza et des moyens de surmonter les obstacles à l'instauration du calme dans cette enclave.

Plusieurs sessions de négociations concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont eu lieu à Doha (Qatar) et au Caire ces derniers mois. Cependant, ces efforts n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus d'un an.

Xinhua/VNA/CVN