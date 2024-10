L'ONU appelle à élargir l'aide à l'Ouganda dans le contexte d'une crise migratoire

Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, a appelé la communauté internationale à élargir l'aide financière et technique à l'Ouganda qui fait face à une crise migratoire de plus en plus grave.