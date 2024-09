L’ONU n’a pas d’accès à la partie nord de la bande de Gaza

"L’OCHA n’a pas d’accès à la partie nord de la bande de Gaza depuis 28 jours", lit-on dans le rapport.

Le document précise que "les refus d’accès ou les obstacles de la part d’Israël, ainsi que d’autres difficultés empêchent les missions humanitaires d’évaluer les besoins, de coordonner leurs réponses, de se préparer à la saison des pluies dans le nord". L’accès restreint à la partie nord de la bande de Gaza continue d’affecter des centaines de milliers de personnes vulnérables, ce qui fait que ces dernières restent dans des conditions difficiles et manquent d’objets de première nécessité, indique le rapport.

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien, attaque qui a été accompagnée de massacres d'habitants des localités frontalières et de la prise d’otages. Israël a imposé le siège complet de la bande de Gaza et a commencé à porter des frappes contre cette dernière et contre certaines régions du Liban et de la Syrie, après quoi il a lancé une opération terrestre dans l'enclave. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. Les combats se poursuivent jusqu’à présent.

