Le président Kaïs Saïed prête serment à l'Assemblée des représentants du peuple

M. Saïed a prêté serment face au président de l'ARP, Brahim Bouderbala, lors d'une cérémonie officielle en présence des députés des deux chambres parlementaires, des membres du gouvernement ainsi que des composantes de la scène politique tunisienne.

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la Constitution et la législation de l'Etat, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie", a déclaré M. Saïed en vertu de l'article 92 de la Constitution.

"Nous sommes déterminés à assurer la continuité de l'Etat et la préservation de la paix sociale (...) le peuple a décidé d'immuniser son pays contre bon nombre de complots étrangers visant à semer le chaos et diviser la Tunisie", a dit M. Saïed.

D'après lui, il sera opportun d'innover avec de nouvelles alternatives et visions pour booster l'employabilité des jeunes et leur ouvrir de nouvelles perspectives au service de la relance de leur pays.

Selon le président, la Tunisie "sera catégorique concernant toute ingérence dans ses affaires étrangères, et ne tolérera jamais toute tentative dans ce sens émanant de n'importe quelle partie (...) nous traitons avec nos partenaires sur un pied d'égalité et en fonction de l'intérêt partagé, dans le respect de la souveraineté de la Tunisie".

Vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle du 6 octobre, M. Saïed, a été réélu pour un second mandat de cinq ans grâce à une majorité de 90,69% des suffrages exprimés.

