"Le temps presse" pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban

Le ministre français des Armées a relayé dimanche 20 octobre l'appel de la France à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, mettant en garde contre le risque d'un conflit direct entre l'Iran et Israël.

"Le temps presse parce que quelque chose de plus grave encore peut apparaître dans les semaines et dans les jours qui vont venir", a déclaré Sébastien Lecornu sur la radio RTL. "C'est évidemment une guerre régionale plus directe entre la République islamique d'Iran et Israël", a-t-il poursuivi, alors que les Israéliens ont menacé de riposter à une attaque de missiles lancée le 1er octobre par l'Iran.

Le ministre français a souligné les "désaccords politiques et diplomatiques avec la manière dont Israël mène ses guerres mais Israël est notre allié", a-t-il ajouté.

Pour autant, il a insisté sur la nécessité d'une désescalade et de mettre fin à des conflits qui font de trop nombreuses victimes civiles.

Une source sécuritaire libanaise a fait état de frappes tombées près de l’aéroport international de Beyrouth, où des vols commerciaux sont maintenus malgré les opérations militaires d’Israël contre le mouvement du Hezbollah au Liban. Cette source, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, a fait état de deux frappes près de l’aéroport, le seul à opérer des vols internationaux au Liban. Il est situé près de la banlieue sud de Beyrouth, visée dimanche soir par des bombardements israéliens.

Le président de la municipalité Hazem Badih a annoncé dimanche soir l’évacuation immédiate du siège de la municipalité, du QG de la police municipale et de la chambre d’opérations venant en aide aux déplacés, ainsi que de deux centres de déplacés situés à proximité de la rue des Banques, après les menaces israéliennes visant des agences d’al-Qard al-Hassan, organe financier du Hezbollah, au Liban. La rue des banques a également été fermée à la circulation, dans les deux sens.

AFP/VNA/CVN