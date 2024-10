Le président syrien et le MAE jordanien discutent du retour des réfugiés syriens

Photo : Getty Images/VNA/CVN

M. Assad a souligné que le retour des réfugiés syriens en toute sécurité demeurait l'une des principales priorités du gouvernement syrien. Il a noté que des progrès significatifs avaient été réalisés sur le plan de la création de l'environnement juridique et législatif nécessaire à la facilitation de leur retour.

Selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Jordanie est l'un des pays les plus touchés par la crise syrienne en accueillant le second plus grand nombre de réfugiés au monde. Quelque 730.000 réfugiés sont enregistrés auprès du HCR, principalement en provenance de Syrie.

Pour sa part, M. Safadi a réaffirmé l'engagement de la Jordanie à soutenir le retour des réfugiés syriens et assuré que son pays travaillait dur pour contribuer à cette démarche.

La Jordanie soutient la stabilité et la reprise en Syrie, qui sont d'après lui dans l'intérêt de la région dans son ensemble.

Le chef de la diplomatie syrienne s'est également entretenu avec son homologue syrien, Bassam Sabbagh, au sujet de la résolution de la crise syrienne, de la réponse à la situation des réfugiés et de la lutte contre le trafic de drogues.

La visite de M. Safadi en Syrie, qui n'avait pas été annoncée à l'avance, intervient dans un contexte exceptionnel dans la région, avec notamment la guerre menée par Israël contre Gaza, les attaques israéliennes de plus en plus étendues contre le Liban et la montée des tensions entre Israël et l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN