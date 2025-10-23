Remise des prix du 5ᵉ concours national d’essais politiques sur la défense de la pensée du Parti

Le président de la République, Luong Cuong, a assisté, le 22 octobre à Hanoï, à la cérémonie de remise des prix du 5ᵉ concours national d’essais politiques sur la défense de la pensée du Parti, au cours de laquelle il a personnellement remis plusieurs distinctions.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie, "le concours attire un intérêt croissant, avec près de 542.000 contributions, soit 73.000 de plus que l’an dernier". Il a souligné que "la qualité des travaux s’est nettement améliorée, avec la participation d’intellectuels et de responsables étrangers, dont le secrétaire général du Parti communiste suisse et des chercheurs de Chine et du Laos".

De nombreuses œuvres proposent des solutions novatrices pour défendre la pensée du Parti à l’ère numérique, avec des applications concrètes sur les plateformes numériques. Le succès de cette cinquième édition constitue une base solide pour renouveler les approches de protection idéologique du Parti dans la nouvelle phase de développement du pays, a déclaré Nguyên Xuân Thang.

Photo : VNA/CVN

Le jury a attribué 11 prix A, 23 prix B, 36 prix C et 66 prix d’encouragement à des auteurs individuels. La Voix du Vietnam a notamment remporté un prix A et un prix C. Vingt prix ont également récompensé de jeunes auteurs prometteurs et vingt autres des institutions ou localités ayant bien organisé le concours à différents niveaux. Des distinctions spéciales ont été décernées aux auteurs les plus âgés et les plus jeunes.

Ce concours d'écriture politique visant à défendre le fondement idéologique du Parti, édition 2025, a été organisé conjointement par l'Académie de politique nationale Hô Chi Minh, en collaboration avec la Commission Centrale de Communication et d'Éducation, le Conseil Central de Théorie, la revue Communiste, la Télévision du Vietnam, l'Association des Journalistes Vietnamiens et le Journal Nhân dân (Peuple).

VNA/CVN