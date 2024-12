Recyclage : la Thaïlande transforme les déchets en "or"

Photo : Bloomberg

Poonpong Naiyanapakorn, directeur du Bureau de politiques et de stratégies commerciales du ministère thaïlandais du Commerce, a déclaré que ces projets incluraient le développement des connaissances, le soutien aux entreprises et l'amélioration des produits thaïlandais à travers l'innovation et la technologie pour s'aligner sur les tendances mondiales, tout en aidant les entreprises thaïlandaises à maintenir leur compétitivité et leur durabilité.

Il a souligné que l'amélioration du recyclage était un élément important de l'économie circulaire, favorisant l'utilisation efficace des ressources naturelles. L'amélioration du recyclage aide à transformer les déchets en produits respectueux de l'environnement, améliorant ainsi leur qualité, leur valeur et leur fonctionnalité.

En 2023, la Thaïlande a produit 26,95 millions de tonnes de déchets, soit une moyenne d'environ 73.840 tonnes par jour. Cela entraîne des problèmes environnementaux et sanitaires ainsi qu’un fardeau financier pour le pays.

VNA/CVN