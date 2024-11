Découverte au Pérou d'un rare fossile de crocodile marin de plus de 10 millions d'années

Des paléontologues péruviens ont présenté mercredi 27 novembre à Lima le rare fossile d'un jeune crocodile marin datant de 10 à 12 millions d'années, découvert dans le désert d'Ocucaje, considéré comme le plus grand cimetière au monde de fossiles de la période du Miocène.

"C'est la première fois que nous trouvons (au Pérou) un juvénile de cette espèce", s'est félicité lors d'une conférence de presse Mario Gamarra, paléontologue spécialiste des vertébrés à l'Institut géologique, minier et métallurgique de Lima.

Il s'agit d'un "fossile de Piscogavialis, un crocodile gavial qui a existé au Pérou il y environ 10 à 12 millions d'années", a-t-il précisé, soulignant son parfait état de conservation.

Ces spécimens présentaient une morphologie du crâne et des mâchoires différentes de celle des crocodiles et des alligators actuels. "Ils avaient un museau allongé et leur régime alimentaire était entièrement piscivore", a expliqué M. Gamarra.

Le fossile, mesurant environ trois mètres de long, a été découvert fin 2023 dans le désert d'Ocucaje, à environ 350 km au sud de Lima et à une quarantaine de kilomètres des côtés de l'océan Pacifique.

Ce désert est connu pour avoir révélé, il y a une trentaine d'années, les premiers signes de l'existence de fossiles datant de la période du Miocène (entre cinq et 23 millions d'années), notamment ceux de requins géants et de cachalots atteignant jusqu'à 20 m de long.

