Gaza fait face aux bombardements de civils "les plus intenses" depuis la Seconde Guerre mondiale

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a affirmé vendredi 29 novembre que Gaza avait subi les bombardements de civils les plus intenses au cours de l'année écoulée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Notant qu'il a été créé pour fournir une assistance et une protection aux réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution juste et durable soit trouvée, l'UNRWA a ajouté que le sort des réfugiés palestiniens restait "la plus longue crise de réfugiés non résolue" dans le monde.

L'agence des Nations unies a publié cette déclaration pour commémorer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée chaque année le 29 novembre.

Israël mène une offensive d'envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas à la frontière sud d'Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle environ 1.200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage.

Le bilan des attaques israéliennes en cours dans la bande de Gaza s'élève à 44.363 morts palestiniens, a annoncé vendredi 29 novembre l'autorité sanitaire de Gaza dans un communiqué.

Xinhua/VNA/CVN