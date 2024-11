Tempête tropicale



Quatre morts et plus de 250.000 sinistrés au Sri Lanka, l'Inde en état d'alerte

Les pluies torrentielles qui accompagnent la tempête tropicale Fengal ont fait 4 morts et plus de 250.000 déplacés au Sri Lanka et menacent désormais les côtes du Sud de l'Inde, ont annoncé jeudi 28 novembre les autorités locales.