Les salaires mondiaux ont recommencé à croître plus vite que les prix

Les salaires moyens ont recommencé à croître plus vite que les prix au niveau mondial, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) publié jeudi 29 novembre, qui pointe de "fortes" inégalités salariales persistantes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon ce "rapport mondial sur les salaires 2024-2025", après avoir chuté de 0,9% en 2022, la croissance des salaires réels à l'échelle mondiale s'est redressée en 2023, sur fond de baisse progressive de l'inflation, "affichant une hausse de 1,8%" (1,3% sans la Chine, qui connaît une hausse rapide des salaires).

Les données préliminaires disponibles pour les deux premiers trimestres de 2024 font état d'une hausse de 2,7% cette année (2,3% si on exclut la Chine), "soit la plus forte hausse enregistrée au cours de ces 15 dernières années", poursuit l'OIT.

La croissance des salaires a néanmoins été inégale selon les régions, les économies émergentes ayant connu une croissance plus forte que les économies avancées, indique l'OIT.

Dans les économies avancées du G20 - dans le rouge en 2022 comme en 2023 -, la croissance des salaires est ainsi redevenue positive pour s’établir à 0,9% en 2024, tandis qu’une hausse de 5,9% a été enregistrée dans les économies émergentes du G20 (restées dans le vert en 2022 et 2023).

"La bonne nouvelle c'est que les salaires se redressent", a salué le directeur général de l'OIT Gilbert Houngbo lors d'une conférence de presse.

Interrogé pour savoir si ce rebond peut permettre de compenser les pertes liées à la pandémie de COVID-19 et l'inflation, il a répondu qu'"il faut garder en tête qu'en cumulé, nous ne disons pas que nous avons pleinement récupéré. Les travailleurs souffrent toujours à cause de l'inflation".

En outre, "les disparités salariales entre et à l’intérieur des pays restent inacceptables".

Le rapport constate que depuis 2000, l'inégalité salariale, qui compare les salaires des hauts et des bas salaires, a diminué dans "environ deux tiers des pays". En fonction de la mesure utilisée, la baisse est de 0,5 à 1,7% par an.

Malgré cette tendance, "de fortes inégalités salariales persistent dans les pays du monde entier", indique l'OIT.

Le rapport montre qu'au niveau mondial, "les 10% de travailleurs les moins bien payés ne gagnent que 0,5% de la masse salariale mondiale, tandis que les 10% les mieux payés gagnent près de 38% de cette masse salariale".

Le directeur général de l'OIT a insisté sur "trois messages clés" : améliorer les politiques salariales avec des systèmes adéquats de salaire minimum, faire plus pour réduire les inégalités femmes/hommes et s'attaquer aux causes profondes des bas salaires.

AFP/VNA/CVN