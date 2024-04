Économie numérique : table ronde sur la coopération entre le Vietnam et la Russie

>> Le Vietnam et la Russie veulent renforcer leur coopération agricole

>> Promotion des relations économiques entre l'ASEAN, les économies émergentes et la Russie

>> Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération en matière d'éducation et de formation

Plus d'une centaine de délégués, dont des représentants de nombreux ministères, instituts d’études et associations professionnelles des deux pays, ont assisté à l'événement, tenu en présentiel et en ligne.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de développement rapide des technologies de l'information, le Vietnam et la Russie sont particulièrement intéressés par le développement de l'économie numérique, considérant qu'il s'agit là d'un domaine qui peut contribuer à augmenter considérablement le produit intérieur brut (PIB).

Les participants de la table ronde ont opté pour l'évaluation de la situation et les perspectives de développement de l’économie numérique dans chaque pays, ainsi que les opportunités et mesures pour promouvoir la coopération bilatérale en la matière.

Plusieurs délégués ont estimé que le contexte actuel ouvrait d'énormes opportunités de coopération entre les deux pays. Pour l’heure, un certain nombre de projets de coopération en matière d’économie numérique sont déjà mis en œuvre, concernant la cybersécurité, les villes intelligentes... Les délégués ont proposé de nombreuses recommandations pour élargir la coopération dans l'économie numérique du point de vue des gestionnaires, des chercheurs et des entreprises.



Selon le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication, la part de l'économie numérique dans le PIB du Vietnam a atteint 16,5% en 2023, et la croissance de l'économie numérique s’est élevée à 20%/an en moyenne, soit trois fois plus que le taux de croissance du PIB. Selon les estimations d’organisations internationales, la taille de l'économie d’Internet du Vietnam en 2023 s’est établie à 30 milliards d'USD, soit une augmentation de 19% par rapport à 2022.

En Russie, en 2023, elle était estimée à 16.400 milliards de roubles (environ 200 milliards d'USD), soit une hausse de 35% par rapport à 2022, avec en tête le secteur du commerce électronique, avec un chiffre d'affaires total en 2023 de 15.400 milliards de roubles. La Russie est également un pays leader dans le domaine des villes intelligentes et du gouvernement électronique, avec des villes dotées de modernes applications informatiques au monde, comme Moscou, Saint-Pétersbourg…

VNA/CVN