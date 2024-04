L’économie vietnamienne suit le bon scénario

Au premier trimestre de 2024, le Produit intérieur brut national a enregistré une croissance de 5,66% sur un an, marquant ainsi le taux le plus élevé depuis quatre ans, selon l’Office général des statistiques.

>> L’économie vietnamienne progresse exactement comme prévu

>> Le PIB national en hausse de 5,66% au premier trimestre

>> Pour exporter 54 - 55 milliards d'USD de produits agricoles, forestières et halieutiques

Durant les trois premiers mois de l’année, l’économie vietnamienne a montré des signaux positifs, en dépit d’une conjoncture mondiale incertaine. Ces résultats attestent de l’efficacité des politiques gouvernementales, a souligné Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO).

La croissance de la valeur ajoutée totale de l’économie a été répartie comme suit : le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a connu une augmentation de 2,98% ; celui de l’industrie et de la construction, de 6,28% ; et le secteur des services a progressé de 6,12%. Le chiffre d’affaires à l’exportation des produits phares a également enregistré une hausse significative.

Nguyên Thi Huong a précisé que le secteur des services a été particulièrement dynamique, notamment dans les domaines du commerce et du tourisme. Ce dernier a bénéficié d’une forte reprise, encouragée par des politiques de visa avantageuses et des programmes de promotion touristique.

Concernant la structure écono-mique au premier trimestre de 2024, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a constitué 11,77% du Produit intérieur brut (PIB) national. Celui de l’industrie et de la construction a représenté 35,73%, tandis que le secteur des services a compté pour 43,48%.

Le GSO a également signalé que la consommation totale a vu une augmentation de 4,93% en glissement annuel, contribuant à hauteur de 56,77% à la croissance du PIB national. Les actifs accumulés ont progressé de 4,69%, contribuant pour 24,07%, alors que les exportations de biens et services ont augmenté de 18% et les importations de 17,8%.

Excédent commercial de 8,08 milliards d’USD

Le commerce extérieur du Vietnam s’est élevé à 178,04 milliards d’USD au premier trimestre, enregistrant une augmentation de 15,5% sur un an. Entre janvier et mars, les exportations se sont élevées à environ 93,06 milliards d’USD, tandis que les importations à 84,98 milliards d’USD, soit des augmentations respectives de 17% et 13,9% sur un an. Ainsi, le pays a affiché un excédent commercial de 8,08 milliards d’USD, comparé au quelque 4,93 milliards à la même période de l’année précédente.

L’investissement étranger a atteint 12,57 milliards d’USD (incluant le pétrole brut). Au premier trimestre, les États-Unis ont été le principal marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires estimé à 26,2 milliards d’USD, tandis que la Chine a été le principal marché d’importation avec 29,4 milliards.

Les entreprises nationales ont maintenu leur dynamique en recherchant activement des clients afin de renforcer leur position sur les marchés traditionnels et d’explorer de nouveaux débouchés, a déclaré l’économiste Nguyên Bich Lâm, ancien directeur général de l’Office général des statistiques. De plus, les exportations de plusieurs produits clés tels que le bois et ses dérivés, le textile-habillement, les chaussures et les sandales ont augmenté à nouveau. Il a également ajouté que les importations de matériaux de production ont progressé de 14,5%, signalant ainsi une reprise de l’économie nationale.

Bùi Huy Son, directeur du Département de la planification financière du ministère de l’Industrie et du Commerce, a remarqué que les activités commerciales du Vietnam, en particulier les exportations vers les marchés clés d’Europe et d’Amérique, devraient connaître cette année à la fois des défis et des opportunités.

Outre les avantages des accords de libre-échange (FTA) signés, la demande du marché mondial, en particulier de l’Europe et de l’Amérique, se redresse progressivement, car l’inflation ralentit depuis fin 2023 et devrait se rapprocher du niveau cible fixé par les banques centrales pour 2024. Les pays industrialisés continuent de promouvoir des stratégies visant à diversifier les sources d’approvisionnement, les chaînes d’approvisionnement et les investissements, ce qui aidera le Vietnam à devenir un centre de production et d’exportation toujours plus important dans la chaîne de valeur mondiale. Il a également souligné que le développement de l’économie verte, de la transformation numérique et de l’économie circulaire dans les pays d’Europe et d’Amérique ouvrira de nombreuses nouvelles opportunités de coopération et de soutien technologique au Vietnam.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a affirmé que son ministère surveillerait de près les développements du marché et les changements dans les politiques des partenaires afin de proposer des solutions appropriées et de diversifier les débouchés. Ce ministère continuera à se concentrer

sur l’exploitation des avantages des FTA signés, tout en accélérant les négociations et la signature de nouveaux.

Photo : VNA/CVN

Objectif : croissance de 6,5% en 2024

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une récente réunion avec les autorités de 63 villes et provinces, a demandé d’accélérer la croissance économique en poursuivant la mobilisation des traditionnels et la promotion de nouveaux moteurs de croissance. L’accent est mis sur la transformation économique vers la transition verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie des connaissances, l’économie du partage et les secteurs et domaines émergents. Il est impératif de renforcer la mobilisation des ressources sociales pour le développement, d’accélérer trois percées stratégiques (perfectionnement des institutions, modernisation des infrastructures et développement des ressources humaines).

Il faut également promouvoir les activités extérieures et l’intégra-tion internationale ; concrétiser et exploiter efficacement les pactes internationaux et accords de haut niveau ; accélérer l’application de la science et de la technologie, l’innovation et l’entrepreneuriat. Il est nécessaire de déployer efficacement le projet 06 (projet sur l’application de la base de données démographiques, de l’identification électronique et de l’authentification électronique pour la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025 avec une vision 2030), a indiqué le chef du gouvernement Pham Minh Chinh.

Bien que les mesures de soutien du gouvernement soient en cours, il faudra plus de temps pour qu’elles se répercutent pleinement sur l’économie. L’entreprise insiste également sur les mesures prises par le gouvernement pour stimuler la croissance, telles que la continuation des politiques budgétaires expansionnistes, l’augmentation du décaissement des fonds d’investissement public et la prolongation de la réduction de la TVA jusqu’en juin 2024.

En parallèle avec la politique monétaire, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, souligne que les politiques fiscales, notamment la promotion du décaissement des capitaux d’investissements publics, seront intensifiées. Cela constituera un moteur important pour que l’économie atteigne son objectif de croissance de 6 à 6,5% cette année.

Thê Linh/CVN