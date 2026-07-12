Mondial-2026 : France - Espagne, attaques de feu, défenses de fer

Le talent offensif à l'épreuve de la solidité défensive. La demi-finale du Mondial-2026 entre la France et l'Espagne, mardi 14 juillet à Dallas, pourrait se jouer sur la capacité de Kylian Mbappé à battre la charnière centrale espagnole Laporte-Cubarsi, et sur celle de Lucas Digne à contenir le prodige Lamine Yamal.

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Kylian Mbappé, capitaine et superstar de l'équipe de France, inarrêtable lors du Mondial-2026 dont il est le co-meilleur buteur avec l'Argentin Lionel Messi (8 buts chacun) voit se dresser devant lui la meilleure défense du tournoi (1 but encaissé), portée par la complémentarité de sa charnière centrale Aymeric Laporte-Pau Cubarsi.

Mbappé à l'épreuve des centraux espagnols

À Aymeric Laporte, 32 ans, l’expérience de plusieurs grands tournoi disputés avec la Roja, dont le titre lors du dernier Euro en Allemagne. À Cubarsi, 19 ans, champion olympique aux Jeux de Paris-2024, l'insouciance de la jeunesse. Ensemble, ils sont une des clés de voute du jeu de possession construit par Luis De La Fuente.

Les trois joueurs se connaissent par cœur pour s'être affrontés cette saison en Liga. Et l'attaquant français du Real Madrid a déjà battu les défenseurs espagnols.

Mbappé a inscrit un but contre Barcelone lors du Clasico d'octobre en championnat, mais il est resté muet lors des défaites madrilènes au match retour et en finale de la Supercoupe d'Espagne, trois matches où Cubarsi était titulaire.

Le Français, "Pichichi" de la Liga avec 25 réalisations, s'est montré plus efficace contre l'Athletic Bilbao d'Aymeric Laporte, avec un doublé à San Mamès en décembre, puis un but au Bernabeu en mai, en l'absence de Laporte cette fois.

Si Mbappé se casse les dents face à l'Espagne, la France peut encore compter sur ses autres magiciens de l'attaque, Ousmane Dembélé, 5 buts, et Michael Olise, 5 passes décisives, pour transpercer une défense solide mais qui lui offrira des espaces, comme lors de la dernière spectaculaire confrontation entre les deux équipes, une victoire 5-4 de la Roja en Ligue des Nations.

Lucas Digne contre Lamine Yamal

Dans l'autre sens, le latéral gauche français Lucas Digne, qui s'est imposé dans le couloir aux dépens de Théo Hernandez, notamment grâce à sa fiabilité défensive, aura la lourde tâche de museler le prodige espagnol Lamine Yamal.

C'est un test d'envergure pour le défenseur d'Aston Villa, au poste peut-être le moins bien loti de l'équipe, où Didier Deschamps n'a trouvé son titulaire qu'au cours de la compétition.

D'autant que l'attaquant star du FC Barcelone, arrivé diminué par une blessure musculaire aux États-Unis, monte en puissance au fur et à mesure que la compétition se corse.

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S'il n'a inscrit qu'un but depuis le début du tournoi, loin du sprint fou mené par Lionel Messi et Kylian Mbappé (8), Yamal a pris une part prépondérante dans la qualification de l'Espagne lors du quart face à la Belgique, à coups de dribbles parfois magiques et d'inspirations créatrices.

Le volume de jeu de Désiré Doué ou les replis défensifs de Bradley Barcola, les deux ailiers gauches que Deschamps titularise alternativement pendant le Mondial, ne seront pas de trop pour aider Digne à brider Lamine Yamal.

Rodri maître du temps, Olise chef d'orchestre

Malgré ses nombreuses blessures depuis son Ballon d'or en 2024, et même s'il n'a pas totalement retrouvé son niveau, le capitaine espagnol Rodri (30 ans, 63 sélections) est la rampe de lancement de la Roja, mais devra aussi couper les transmissions vers Michael Olise, dépositaire du jeu français, en légère baisse de régime depuis deux rencontres.

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Face à Olise, Rodri devra utiliser son volume physique, son sens du placement et son pressing pour empêcher l'attaquant du Bayern Munich de se retourner pour servir les flèches françaises.

À l'inverse, le meneur de jeu tricolore va devoir, face à la plus forte adversité qu'il aura affrontée durant la compétition, retrouver sa capacité à se mouvoir entre les lignes de passes qui a émerveillé la phase de groupe.

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